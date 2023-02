Aquest dimarts a les 4 de la tarda tindrà lloc la xerrada-taller sobre Com afrontar una entrevista laboral al, a càrrec d', prospectora del. L'objectiu d'aquesta xerrada-taller és donar les eines a qualsevol persona interessada per poder afrontar una entrevista laboral. L'accés a la xerrada és gratuït amb inscripció prèvia.Aquesta xerrada s'emmarca dins les actuacions del Programa Orienta gestionat per. El Programa Orienta s'ubica dins l'àmbit d'de la cooperativa, en la que es despleguen diversitat de programes i serveis que promouen la inserció laboral i social de les persones. El programa, compta amb equips tècnics d'orientació enfocats a lai proposa oferir una atenció integral, individualitzada i de qualitat per a la millora de l'ocupabilitat de les persones.Aquesta actuació, està promoguda i impulsada pel(SOC) amb fons rebuts del(SEPE). Les accions són sense cost per a les persones participants i les persones interessades es poden adreçar a l'corresponent, o bé a la seu de GEDI al carrer del Bruc, 59 de Manresa o al tel. 609 64 88 82.Poden participar al Programa Orienta les personesen situació d'atur i les persones treballadores en situació de, només cal que la persona estigui inscrita al SOC en el moment de començar el programa.