El Primer Secretari del PSC,, va acompanyar divendres d'alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort,, en la presentació de la seva candidatura a la reelecció a les properesde maig.Ho va fer en un acte que va servir, també, perque la formació ha tingut al municipi des de les primeres eleccions, el 1979, fins a l'actual mandat, període en què ha ostentat el govern municipal de forma ininterrompuda. A l'acte s'hi van aplegar alcaldes, regidors i candidats socialistes d'altres municipis de la comarca.Els regidors, i en especial els tres alcaldes,, van rebre un record de mans de l'actual alcalde i del Primer Secretari delen forma d'un dibuix a color de l'artista localA continuació,, tinent d'alcalde de l'Ajuntament, va fer la glosa de l'actual alcalde i candidat a revalidar el càrrec, Enric Campàs, i va recordar la dificultosa gestió de la pandèmia i de l'incendi del passat estiu.Enric Campàs va repassar els quatre anys de mandat, exposant les principals mesures per la lluita contra lai contra la destrucció produïda pels. "Una doble lluita que no ha suposat deixar enrere altres projectes que necessitaven atenció i dedicació", va assegurar.Salvador Illa, per la seva part, va afirmar que "el gran repte" del 28 de maig "passa perdel PSC en el màxim de municipis possible, per així facilitar l'entrada del partit al Govern de la Generalitat".