Laia Font, quarta a la final de salt de la Copa del Món de Cottbus en categoria absoluta

Fantàstica,. La jove gimnasta de Gironella (el Berguedà) del club manresàha completat un magníficenamb un quart lloc a la final dede la(Alemanya) amb només 16 anys. Font va passar a laen la classificació de dijous quedant sisena, i divendres va quedar novena en la, de manera que és la primera suplent per a la final que s'ha de disputar aquest diumenge.Aquest dissabte, Laia Font ha estat l'última saltadora en enfrontar-se a l'aparell de les vuit finalistes. En elha completat 13,133 punts en una execució de dificultat, i en el, 12,500, per assegurar una bona posició, com així ha estat, per a una mitjana de 12,816.Davant seu, la italianas'ha endut la final amb 13,233; la plata ha estat per a la britànica, amb 13,183, i el bronze per la uzbeca, amb 13,016.