L'Institut-Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara visitarà el bosc cremat l'estiu passat

Aquest dissabte al matíacompanyarà les famílies de l'dela visitar el bosc cremat per l'incendi del passat juliol, en el marc de la seva Festa Major.L'acte s'iniciarà a 3/4 de 9 del matí, sortint de l'Institut Escola i entrant al bosc pel camí de Casanova. Els tècnics explicaran els passos que se seguiran per, parlaran de les causes i de com evitar o minimitzar el risc d'incendi. L'acció acabarà amb una acció conjunta per a contribuir a recuperar l'entorn natural.Cap a les 11 del matí, l'Institut-Escola presentarà tots els treballs que han fet els infants i joves del centre educatiu al voltant de l'incendi, anomenat, propostes que segur que han ajudat a entendre i superar l'impacte del desastre natural que van viure en primera persona.Van ser 1.455ha arrasades pel foc. La gran majoria dels espais naturals cremats pertanyen a propietaris de l', membre de Boscat. L'associació, amb la Diputació de Barcelona, impulsen un projecte de restauració de la zona afectada per l'incendi.