El president del Cateb inaugurarà l'exposició «La construcció al segle XX en les nostres comarques»

El president del(Cateb),, inaugurarà el proper divendres 24 de febrer l'exposició La Construcció al segle XX en les nostres comarques a la seu del Cateb (plana de l'Om, 6). L'exposició mostra material de construcció, eines i recursos constructius del segle XX que es feien servir a les comarques de la Catalunya Central. Està prevista l'assistència a l'acte de l'alcalde de ManresaL'exposició està organitzada pel Cateb i eli s'engloba en el marc de la, que enguany han tingut com a pregoner l'aparellador Agustí Cots , qui l'any 2008 va ser distingit amb el premi especial a la Trajectòria Professional del Premis Catalunya Construcció.La mostra compta amb material de construcció, eines i recursos constructius del segle XX, cedits per arquitectes tècnics i agremiats, que mostren elsque van tenir lloc tant en els materials i tècniques constructives, com ara el formigó armat, la prefabricació i la industrialització. Tot això anirà acompanyat deque va marcar el dia a dia del procés constructiu i de les obres de les comarques de la Catalunya Central.L'exposició es podrà visitar fins al 10 d'abril.