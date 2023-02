Vols treure't el títol de monitor de dinamització en l'àmbit de l'esport?

Inscripcions

Totes aquelles persones interessades a prendre-hi part (han de ser majors de 16 anys i disposar del títol de l'ESO) poden inscriure-s'hi a través d'aquest enllaç.



L'i elhan organitzat conjuntament unaper a serque es durà a terme de manera(tot i que hi haurà tres sessions que seran telemàtiques)d'aquest mateix any. Es tracta d'unaque premet, a qui l'obtingui, treballar com a monitor o monitora en casals, campus esportius o estades esportives, entre altres opcions.El curs constarà de, que es combinaran amb. L'horari variarà segons el dia. Les sessions decomençaran a dos quarts de nou i acabaran a dos quarts de tres del migdia, i les de laseran de quatre a vuit.