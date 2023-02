La investigació de la tragèdia de les bessones de Sallent apunta al suïcidi

La investigació sobre el tràgic incident de les bessones de Sallent ha revelat nova informació que descarta que el motiu pel qual les dues germanes esfos accidental o tingués indicis de criminalitat. Segons apunten fonts dels Mossos d'Esquadra citades per Europa Press, el cas apunta a un. La mateixa policia catalana va trobar dues cadires i dues notes de comiat al lloc dels fets.En paral·lel, en unacelebrada aquest matí de dimecres, l'alcalde de Sallent,, ha explicat també la trobada de les cadires. També hi ha informacions que asseguren que les dues menors, de, haurien escrit una, i que aquest tràgic desenllaç tindria a veure amb. Tot i així, des de lasallentina s'ha assegurat aque no havien rebut"ni formal ni informal" que els fes sospitar de possibles conflictes dintre de la llar.on estaven escolaritzades les dues bessones, per altra banda, no havia detectat problemes deper part d'altres alumnes, tot i que tant l'una com l'altra rebiendes del mateix centre de secundària.Una de les bessones va morir dimarts a la tarda i l'altra va resultarper la caiguda. Està en. Des del començament, elsvan descartar indicis de criminalitat en el cas. Les nenes, procedent de l'Argentina, ja feiaEn el moment dels fets, el pare era al domicili. A més d'aquestes dues filles, la família també té un. És per això que s'han activat tots els, tant a l'institut com amb la resta de convivents. També s'han posat a disposicióL'Ajuntament de Sallent ha decretat tres dies de dol i haque hi havia previstos per aquesta setmana.