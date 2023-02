El Carnaval de Sallent estrena el gegant de l'Antonyito i es desferma la bogeria

Elha entrat de ple en el seu programa festiu i aquest dissabte celebrarà el seu acte més multitudinari amb la Rua de disfresses. Abans, però el Carnaval va donar la benvinguda al nou gegant dedicat a l', dijous passat, que va ser rebut per una munió de gent i va capitanejar la primera rua de la festaLa festa va continuar divendres amb una segona rua i sopar. Ja de nit, la xarangava acompanyar el cercatasques que a la matinada va continuar amb laLa festa continua aquest dissabte a la tarda amb la populosaamenitzada per les xarangues Zebras, Músics de Sallent, Fer la mà, Tocabemolls, Els Desmadrats, Les Altramuces i Bufits. A la nit se celebrarà el sopar popular i el ball a la Carpa de darrere del Pavelló. A la mitjanit començarà l'de disfresses amb els Smoking Souls, la Tropical Galàxia i Dj Natura al Poliesportiu Agustín Rueda. La festa finalitzarà a les 6 del matí amb Les Matines.Diumenge al migdia hi hauràamb música de Zarigüeya a la plaça dels Arbres. A la tarda, a la plaça de la Teia, serà l'hora de la Mostra de foc i de cultura popular amb una desena d'actuacions.Dilluns serà el moment del, que enguany ha canviat de dia. Al migdia al parc Pere Sallés, l'arribada deldonarà el treu de sortida a la Rua de disfresses infantil i al ball Minimaqui, per acabar amb el dinar al mateix parc. A la tarda hi haurà jocs, berenar i l'enterro infantil.El dilluns acabarà, ja fora del programa infantil, amb un concert amb Alamerda! a la plaça de la Pau. Dimarts al vespre hi haurà teatre amb La flor de l'autopista a la, i l'intens programa de Carnaval finalitzarà dimecres al vespre amb els actes de l', entre les places de la Verdura i de la Pau. La Vetlla, la Rua mortuòria, la sardinada popular i un concert amb Coco Versions i Dj Mark G, finiquitat per Tete's Carrilet, clouran la festa.