Càritas Manresa fa una crida per trobar pisos per al seu programa de masoveria urbana

fa una crida a propietaris de pisos que necessitin ser reformats i que els vulguin posar a disposició de famílies que necessitin, en el marc del seu programa deCàritas Manresa té dins del programa d'habitatge el projecte Masoveria Urbana, que té present que hi ha "gent sense casa i cases sense gent". Enguany el programa està acabantmés rehabilitats per les mateixes famílies masoveres que hi viuran, amb el suport econòmic de l'Ajuntament. Gràcies a la confiança de les persones que cedeixen els seus pisos per fer, l'entitat porta consolidats una vintena de pisos, i aviat s'hi sumaran aquests tres.Així, l'entitat pot oferir habitatge en lloguer social sota la formula jurídica de la masoveria urbana, a, especialment a les que tenen molts pocs ingressos i que poden fer servir les seves habilitats manuals i professionals en les tasques de rehabilitació d'aquests habitatgesCàritas parla amb els propietaris que ofereixen l'habitatge, revisa la situació del pis i un cop posats d'acord, esAl mateix temps, Càritas fa laen col·laboració amb els Serveis Socials municipals, i un cop triades, fa el seguiment i acompanyament de les reformes amb la coordinació de l'arquitecte i el cap d'obra.Les despeses de les reformes en direcció tècnica, coordinació i seguiment, corren a càrrec de Càritas, que rep finançament de l'a través d'un conveni periòdic. Els materials van a càrrec del propietari. Durant el període pactat, els treballs els fa el masover. Després de fer les reformes en el temps pactat, lespassen a pagar un lloguer social (2 euros/m2)Qui vulguide Masoveria Urbana de Càritas, pot adreçar-se al telèfon 93 8721542 (matins), al local de la baixada de la Seu, 3 de Manresa o enviar un correu a caritas.manresa@caritasdiocesanavic.cat