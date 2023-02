Miquel Àngel del Paso guanya el concurs de fotografia de la Festa de la Llum 2023

Laha acollit aquest dimarts l'acte d'inauguració de l'exposició Paisatge Urbà de Manresa, amb una selecció de les obres que han participat en elde la. Abans de l'estrena,, president de, ha fet la lectura de veredicte del jurat, que ha atorgat el primer premi aamb l'obra El fanal.El segon premi ha estat per, amb l'obra El Maiami., amb la fotografia Lluís de Peguera 1929-2023, ha aconseguir el tercer premi. Els guanyadors dels tres premis han rebut un trofeu i 700, 500 i 300 euros, respectivament.El concurs ha comptat amb la participació de 28 persones, que han presentat 72 obres. El tema del concurs eren fotografies d'de la ciutat de Manresa i rodalies. Es podien presentar un màxim de tres fotografies per concursant en blanc i negre o color, i s'acceptava fotografies amb efectes tècnics i tractaments en general. N'han format part del jurat(Foto Art Manresa) i(Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques).L'acte d'estrena de la mostra i lliurament de premis ha comptat amb l'assistència de, en representació del Gremi de la Construcció de Manresa i Comarca, entitat administradora de la Festa de la Llum d'enguany, i de, president de l'Jordi Tragant ha mostrat la satisfacció per aquesta iniciativa impulsada del Gremi de la Construcció, que ha aconseguit una molt bona participació, amb obres de qualitat que ha fet que el jurat hagi tingut. També ha manifestat que seria bo que aquest concurs continués els pròxims anys.Per la seva part, Joan Manel Miquel ha coincidit amb Tragant en valorar aquesta aposta de continuïtat del concurs en el marc de la Festa de la Llum, perquè contribueix a posar en valorde la ciutat i lliga perfectament "amb la importància de la llum en el món de la fotografia".El concurs de fotografia de la Festa de la Llum ha estat organitzat pel Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques i Foto Art Manresa i es pot visitar al vestíbul de la Biblioteca del Casino fins al 5 de març, en horari següent: Dilluns de 16 a 20.30 h; dimarts a divendres de 10 a 20.30 h, i dissabtes d'11 19 h.