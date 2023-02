Un centenar de persones participen en el Joc de Ciutat de la Llum, «La Revolta de les Faves»

La tarda de dissabte es va convertir en una recerca incansable de faves pels carrers deldeper part dels 82 participants del2023, La Revolta de les Faves. Un total de setze equips, que es van dividir entre(blaus) i(vermells), van competir en un total de quatre proves itinerants i cinc punts de control convertits en amagatalls.La victòria va ser dels Favets, que van arribar a omplir el marcador de faves abans que els Tremendos, després d'unaque es va veure marcada pels avançaments intermitents de l'equip vermell. Els participants van haver de seguir un conjunt de pistes per trobar les bosses de faves amagades per la ciutat.Pel que fa a l'organització de l'esdeveniment, va comptar amb unaprovinents de diferents entitats com la, diversos alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural i Turisme de l'i l'Equip d'Esplais del. Els organitzadors es van encarregar de dinamitzar l'activitat al llarg dels carrers i els punts més icònics delen què es van produir bona part dels aldarulls i els amagatalls del fet històric de l'de finals del segle XVII.Així, els actes de lavan donar el tret de sortida amb un Joc de Ciutat que va transcórrer amb plena normalitat i va ser uni desenvolupament, tant per part dels participants com dels organitzadors.El Joc de Ciutat de la Llum estàper l'Equip d'Esplais del CAE, el CAE i fundació La Xarranca, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, Manresa Turisme i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. De la mateixa manera, també hi col·labora l'Ateneu Popular La Sèquia, els Carlins, la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa i els albergs Xanascat.