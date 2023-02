El Moianès alerta de la situació per la sequera amb nou dels deu municipis sense connexió a la xarxa

La comarca busca solucions

Catalunya té des del novembre 27 comarques en estat d'. Una d'elles, el, és un cas singular, ja que nou dels deu municipis no tenen connexió a la. El president del Consell Comarcal,, ha alertat a l'ACN que la situació a la comarca és especialment "preocupant", tot i que és diferent als pobles del nord, que de moment tenen aigua, amb els del sud, amb "seriosos". Acada dia reben tres cisternes de 28.000 litres que s'aboquen al dipòsit municipal. La comarca busca solucions provisionals mentre no arriba la definitiva, que passa per la connexió a la xarxa, una obra costosa i tècnicament difícil que pot trigar anys en arribar.Al Moianès, nomésestà connectat a la xarxa de distribució d'aigua potable. Els altres nou municipis de la comarca viuen dealimentats per rieres i sobretot de l'aigua que els arriba de. Sempre s'havien proveït de les seves pròpies reserves. Ara, però, no és així i el president del Consell Comarcal fa un crit d'alerta. Mentre que Moià, l'Estany, Oló i Collsuspina tenen aigua, els municipis detenen "seriosos problemes d'abastiment".Des de fa mesos, alguns municipis han de rebre diàriament aigua potable de camions cisterna per garantir el subministrament. És el cas de Castellcir, un poble de 800 habitants, que a dia d'avui està rebent tres cisternes diàries de 28.000 litres que s'aboquen al dipòsit municipal. A l'estiu, amb l', l'anada i vinguda de camions cisterna s'ha arribat a doblar. Tot plegat, suposa una despesa de recursos extra que ja ha pujat a 300.000 euros. El poble també té embassaments, però en aquests moments estan tan baixos i l'aigua es de tan poca qualitat que es fa impossible utilitzar la que queda.Granera, per exemple, que també necessita l'arribada d'aigua amb cisternes, recentment ha actualitzat eld'aigua potable. El treball realitzat per la Diputació de Barcelona ha servit per actualitzar l'inventari de la xarxa, incloent les conduccions d'aigua i els dipòsits, així com una avaluació del seu estat de conservació. A partir de les dades recollides es van proposar unes actuacions que han de permetre incrementar significativament la garantia del subministrament amb un cost de poc més de 830.000 euros. Entre elles hi ha millorar elper facilitar la gestió d'una xarxa extensa. El treball també preveu la construcció d'una nova(ETAP) per aprofitar els recursos que hi ha al municipi alhora que per millorar el servei als veïns de la fàbrica del Marcet.La solució definitiva seria la connexió a la xarxa, però és unaque pot trigar en arribar, i encara s'està en converses amb l'(ACA). A curt termini, la idea és intentar optimitzar al màxim els recursos hídrics de cada poble, per exemple, obrint nous pous. Una altra possibilitat que hi ha sobre la taula, i que s'hauria de discutir amb els municipis, és que part de l'aigua excedentària dels pobles del Moianès Nord pugui servir per abastir els municipis més perjudicats per la sequera al sud de la comarca.Trobar una solució per garantir l'accés a l'aigua de la població que sigui sostinguda en el temps és una qüestió que urgeix a la comarca més nova de Catalunya, creada al 2015. "S'han de prendre determinacions, perquè no podem estar sempre pendents de si plou o no. És unai no ens hi podem acostumar", ha assenyalat el president del Consell Comarcal. Vilar apunta que, de la mateixa manera que a l'de Barcelona s'han instal·lat unes dessalinitzadores "que van molt bé i fan molta feina", cal buscar solucions per als municipis rurals, que "també tenen dret a cobrir els serveis bàsics com l'abastiment d'aigua".Des del novembre, 514 municipis de 27 comarques estan en alerta per sequera. Això afecta 6,7 milions d'habitants. Els àmbits deltenen restriccions per a usos agrícoles, industrials i recreatius. Els embassaments estan sota mínims i els de les conques internes tenen unes reserves del 30% de mitjana. L'aigua de boca no corre perill, però alguns ajuntaments ja han emprès accions per estalviar aigua, garantir abastiments a pobles que no estan connectats a la xarxa i conscienciar la ciutadania.