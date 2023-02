Preocupació a l'escola del Xup per la reducció de ràtios i la manca de places al transport escolar

Preocupació a lade l'i a l'pel rumor que elpreveu reduïr-hi les places d'del proper curs escolar de, i per la greu mancança deque, segons denuncien, ha provocat que aquest mateix curs s'hagin hagut dea altres centres deper falta d'espai a l'autobús.La comunitat educativa del centre tem que lad'alumnes al primer curs que ofereixenque tinguin interès en elde l'escola, "més si es té en compte que elshan de tenir plaça garantida i que, per tant, les places ofertes encara seran menys que aquestes dotze", han explicat."Som un projecte d'" reivindiquen, i com a tal troben "inacceptable" rebre aquest "cap a l'escola i cap al barri". Per això, es pregunten "quin és el motiu d’aquestrespecte a altres centres". Fins i tot alguns familiars es pregunten si hi ha "interès real" amb mantenir l'o, per contra, "provoquen aquestes situacions per". En tot cas, si és així, conviden l'Ajuntament i el Departament "".A tot això se li suma la deficient oferta dedes del nucli de Manresa. L'escola Muntanya del Drac té uns 150 alumnes, 60 dels quals usen a diari el transport escolar. ", i això comporta que hi hagi famílies que renunciïn a portar els seus fills al centre", han exposat.Des de la comunitat educativa no entenen com és que per anar a l'escola del Xup només disposin d', mentre que altres escoles "". Fins i tot proposen que si no hi ha prou demanda per omplir un segon autobús, que posin un servei de. "Es clar que aquí hi ha un altre problema reivindicat pel barri, que", lamenten.Fa dues setmanes, NacióManresa informava en primícia que l'escola La Flama perdia una línia a I3 de cara al proper curs. L'escola Muntanya del Drac perdrà una. Davant d'aquest fet, els familiars es qüestionen si "hi té a veure la integració de l'de cara al curs 2023-24"."O es vol resoldre amb el tancament de l'escola la precarietat d'infraestructura que viu l'institutal mateix barri del Xup?", es pregunten. Cal tenir en compte que escola i institut comparteixen instal·lacions, però algunes de les aules de secundària es troben actualment enper falta d'espai.Tot plegat s'afegeix a les"i urgents" del barri, com el dispensari, la residència, el bus urbà "amb una tarifa que no discrimini els veïns del Xup" o les millores en habitatge.