El Grup Via CB Artés perd a Terrassa en un final de partit poc encertat (63-58)

Elha perdut aquest diumenge a la pista delen un partit que ha arribat a l'últim quart amb el resultat obert, però en què les darreres decisions dels jugadors bagencsi han permès als locals endur-se el partit.El CB Artés ha començat el partiti fins al tercer quart no ha pogut doblegar eldels egarencs. El primer quart han aguantat fins al 16-16 amb el que s'ha tancat el parcial, però el segon quart s'ha vist superat, també, en el marcador, 34-29.Al tercer quart ha semblat que els artesencsi han arribat a posar-se 9 punts o sobre, 36-45 al minut 6, per arribar al període final amb un lleuger avantatge, 45-50.Després d'un tir de dos i un tir lliure anotats per als visitants, els delhan fet un parcial de 9-0 per posar-se per davant, 54-53 al minut 4. Els del Bages han respost fins al 54-58 a falta de 4 minuts. Però, i amb un nou parcial de 9-0, els de Terrassa s'han endut la victòria.