La primera edició de l'Escola de Salut de Súria comença amb una elevada participació

El programa de la primera edició de l'deha començat amb una xerrada i una caminada per l'entorn de la vila, amb un alt nivell de participació. Les activitats previstes es desenvoluparan fins al proper mes de juliol.L'Escola de Salut és una iniciativa de l', a través de les àrees municipals de Sanitat i Esports, i de l'(ICS) de la Catalunya Central, amb l'equip sanitari del. Les activitats del programa s'adrecen a persones a partir de 60 anys.La primera activitat de l'Escola de Salut es va fer dijous passat i va consistir en una, a càrrec de professionals del CAP Goretti Badia. L'acte va comptar amb la presència de les regidores de Sanitat,, i d'Esports,En aquesta xerrada es va remarcar la importància d'una bona gestió de les emocions per mantenir l', evitant caure en riscos com l'aïllament social i afavorint les relacions personals i l'activitat física. L'acte va tenir lloc aamb una assistència elevada de públic.El programa d'activitats ha continuat aquest divendres amb una, a càrrec delAquesta primera edició de l'Escola de Salut compta amb ladel Consell Municipal de la Gent Gran, Centre Excursionista, Escola Municipal de Música, Associació de Gent Gran, Pou4 SAS, Fundació La Caixa i Diputació de Barcelona.La propera activitat de l'Escola de Salut serà una, que es farà dijous 9 de febrer a 2/4 d'11 del matí a L'Esplai. L'acte inclourà una demostració de cuina i anirà a càrrec de la nutricionista i dietista del CAP Goretti Badia.