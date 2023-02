Manresa organitza activitats al voltant del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència

Dones enginyeres i científiques oferiran xerrades a l'alumnat de 5è i 6è de primària

Amb l'objectiu de fomentar lesentre les nenes i reconèixer el, l'organitza un conjunt d'accions amb motiu del, que es commemora l'11 de febrer. Una bona part de les activitats es duran a terme a les escoles de Manresa per tal de trencar estereotips entre l'alumnat, promoure talent femení als estudis de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, i fer visibles nous referents femenins en aquests àmbits professionals.L'als sectors de la ciència, la tecnologia, la enginyeria i les matemàtiques (STEM) persisteix des de fa anys arreu del món. Malgrat l'augment de la participació de les dones als estudis universitaris, encara estanen aquests camps. En l'actualitat, menys del 30% del personal investigador de tot el món són dones.A més, i segons dades de la UNESCO, només el 30% de totes les estudiants escullen estudis superiors a l'àmbit STEM. Arreu del món la participació de dones és especialment baixa (inferior al 3%) en els estudis relacionats amb les(TIC), quan és un dels camps més sol·licitats ali amb més preponderància en la societat del futur.En el marc de la commemoració de l'11 de febrer, l'Ajuntament de Manresa, ha programat diverses accions. D'una banda, des de la regidoria de, a través del(SIAD), s'han organitzat diverses activitats per a les escoles de primària.La primera d'elles consisteix en la visualització de diversos audiovisuals que facilitin un debat a les aules. També es facilitarà informació als centres per crear dos, un sobre les grans científiques de la història i un altre sobre els invents més importants creats per dones.D'altra banda, la regidoria d', juntament amb, oferiran xerrades als cursos de 5è i 6è de primària de les escoles de Manresa. Aniran a càrrec de dones científiques i enginyeres (entre les quals enginyeres de mines, d'aeronàutica, TIC, química i mecànica), amb l'objectiu d'apropar la seva vocació a l'alumnat.Els explicaran, entre d'altres qüestions, per què van triar, quina feina fa un enginyer i quina és la seva experiència en un. Les xerrades tindran una hora de durada i seran dirigides a tots els grups classe.A més a més, l'àrea dede l'Ajuntament de Manresa, a través del projecte(Treball, talent i tecnologia) ha creat uns tríptics per fomentar les vocacions STEM femenines. Es distribuiran entre l'alumnat durant les xerrades als centres educatius.El tríptic recull quatre experiències de dones que, a partir de la seva vocació en l'àmbit científic i tecnològic, han fet camí en les. També informen sobre la diversitat de cursos científics i tecnològics que es poden cursar a Manresa i la resta del Bages.Finalment, el divendres 10 de febrer tindrà lloc l'acte de lliurament del 3r, que enguany s'entrega a Maria Roser Valentí Vall. Es tracta d'un premi impulsat per l'Ajuntament de Manresa, a través de les regidories de Feminismes i LGTBI i d'Ensenyament i Universitats; per les universitats UPC Manresa i, i per la(BCUM).El guardó va ser creat l'any 2020 amb la voluntat de reconèixer, promocionar i sensibilitzar el paper de les dones que han contribuït activament en alguna activitat de docència, d'investigació o de divulgació en l'àmbit de les ciències. També té com a objectiu mantenir el llegat de la , que va ser professora i directora de la UPC Manresa fins a la seva mort, fa tres anys , i que sempre va estar implicada en l'objectiu de despertar La guanyadora del premi d'enguany, Maria Roser Valentí Vall (Manresa, 1963), és Doctora en física i experta en física teòrica de la matèria condensada. L'acte de lliurament es farà el divendres 10 de febrer, a les 18.30h, a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM). És un acte obert a tot el públic, les inscripcions estan obertes a través d' aquest enllaç