Els preus de la zona blava de Manresa tornen al nivell de les tarifes de 2008

Lade la gestió de l', el proper 26 de maig, tindrà efectes a laa partir del mateix dia de traspàs de la concessió de l'empresaa l', després de 18 anys d'. Inicialment, l'Ajuntament no farà canvis en l'estructura actual de disposició de les places d'aparcament i aplicarà una les actuals tarifes, que es posaran a nivell de les que hi havia fa 15 anys, el 2008.L'alcalde,, el regidor d'Hisenda,, i el regidor d'Urbanisme i Mobilitat,, han anunciat aquest divendres en roda de premsa laen els preus de l'aparcament en superfície a la ciutat a partir de la data del traspàs de la gestió. Aquest descompte és fruit de l'que aplica la concessionària actual -i que l'Ajuntament no pot aplicar-, i de la, que el Consistori rebaixarà després que sí que hagi estat efectiu durant els primers cinc mesos de l'any.Així, el preu per hora de lapassarà d'1,95 euros a 1,50; el de lade 1,70 euros a 1,40 euros, l'estacionament per als vehicles depassarà d'1 euro a 0,75, i finalment, l', passarà de 8 a 6 euros. Amb aquests preus, Manresa es posa a nivell dels preus d', lluny dels de, i molt lluny dels de. "La llegenda que deia que Manresa tenia els preus més alts del país, i que no era certa, ara encara ho serà menys", ha apuntat López.Les noves taxes de l'aparcament en superfíciedel 16 de març i després de ser aprovades passaran aper tal que es puguin aplicar de seguida que s'hagi remunicipalitzat el servei. Aquesta remunicipalització va ser aprovada per unanimitat per tots els regidors de l'Ajuntament el passat mes d'octubre Segons ha subratllat l'alcalde, més enllà de l'assignació dels preus de l'aparcament, ladel servei permetrà a l'Ajuntament de Manresa que els beneficis puguin revertir en lesde la ciutat. Amb la remunicipalització "", ha apuntat. Aquest fet permetrà que l'Ajuntament pugui ser "en la presa de decisions que afecten la mobilitat de la ciutat".Els beneficis de la gestió directa del servei, "que calculem que seran d'", aniran destinats a la, a millores de seguretat viària en cruïlles i passos de vianants, a l'ampliació de voreres i zones d'estada a barris, a millores d'accessibilitat a les parades de bus i a centres de serveis i lleure i al foment del transport públic i de l'ús de la bicicleta, entre d'altres.Les mesures que s'han anunciat aquest divendres, amb la rebaixa de les tarifes de zona blava, es complementaran en el futur amb el desenvolupament delque s'està a punt de completar "amb la implicació de tots els grups municipals", i que anirà encarat a, ampliar voreres, millorar el transport públic, entre d'altres.El Pla de Mobilitat "comportarà l'en superfície a favor del vianant", ha exposat l'alcalde, de manera que la situació actual de les zones d'aparcament en superfície a la ciutat és "", i s'anirà adaptant a les novetats urbanístiques que es vagin implementant.