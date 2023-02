Felip Echarri serà l'alcaldable de Junts a Sant Fruitós de Bages a les eleccions de maig

L'actual regidor i primer tinent d'alcalde de l', ha estat escollit perper ser el cap de llista de la formació a les properesDurant aquest últim manat, Echarri ha estat al capdavant de les regidories de, on ha treballat per impulsar nous projectes destacats en els tres àmbits.Felip Echarri, de 53 anys, ési ha desenvolupat la seva activitat professional com a mestre a Sant Fruitós i s'ha especialitzat en tecnologia educativa liderant projectes innovadors en aquest àmbit tant a Catalunya com a l'Estat. El seu caràcter emprenedor l'ha portat també a iniciaren els àmbits educatius i tecnològics. En el vessant cultural i social ha participat i col·laborat amb associacions del municipi i AFA'S.