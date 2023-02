Divuit alumnes comencen un curs de formació dual pioner al Centre de Formació Pràctica

Divuit alumnes han començat el curs deenal, una formació pionera a Catalunya que permet aprendre un ofici mentre es treballa en una empresa, recuperant la figura de l'. El programa, del que actualment se'n fa la segona edició, ha coberti compta amb la col·laboració de setze empreses del territori que acolliran els alumnes i s'ocuparan d'ensenyar-los l'ofici.Aquestessón Autopulit, Technoshock Suspensions, Tecmec, Mecanizados Gumer, Remco, AFM, DEM, Zania, Inoxforma, Mecàniques Corbi, Mecanitzats Flomer, Nova Mevir, J-Tooling, Oliva Torras, Avinent i Vilardell Purtí.Els alumnes tindran, temps durant el qual aprendran l'ofici i també coneixeran a fons l'empresa en la qual treballen. A més, rebrantant en l'àmbit formatiu com laboral. Les empreses, per la seva banda, podran formar un nou professional d'acord amb les seves necessitats i conèixer un. La participació en aquest programa no té cap cost ni per als alumnes ni per les empreses, ja que el salari dels alumnes està subvencionat pelAquest sistema vol donar resposta a la manca de professionals deli, a la vegada, oferir una sortida professional atractiva a les persones joves del territori.