Pressupostos de la Generalitat: 74,2 milions d'euros directes per al Bages i 2,6 per al Moianès

El pressupost al Bages: 74,19 milions d'euros

El pressupost al Moianès: 2,63 milions d'euros

Actuacions fora de la inversió directa

També en base als Fons europeus

Elper al 2023, presentat aquest dijous al migdia per la consellera d'Economia i Hisenda,, preveu una inversió de 114,3 milions d'euros a les comarques de la: 100,1 milions d'euros d', 13,8 milions d'euros en transferències de capital destinades ai 0,3 milions d'euros provinents de romanents d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya -. Aquesta xifra total suposa un 33,6% més que l'any 2022. D'aquestes inversions, 74,19 milions d'euros aniran destinats al, i 2,63 seran per alEl total d'inversió directa, 100,1 milions d'euros, és un 37,5% més que a l'any 2022, i respecte alsuposa el 6,5% de tota la inversió territorialitzada.Al Bages, la principal inversió serà per al noude la conca del Llobregat en els trams Cardona - Castellgalí, Castellgalí – Abrera i tram final al Prat de Llobregat, per 19,6 milions d'euros. Aquest projecte contempla una2023-2026 de 109,6 milions d'euros.Uns altres 9,4 milions d'euros es destinaran a diverses actuacions a les, 3,7 milions més a la compra de material ferroviari i 8,1 milions més anirà destinat a la conservació de carreteres.Els treballs a la novade Catalunya a la Catalunya Central, a Manresa, tindran una dotació de 4,5 milions aquest 2023, per a un total pluriennal 2023-2026 de 25,5 milions d'euros.En, el pressupost contempla 4 milions d'euros per a l'ampliació de l'del Pont de Vilomara per fer-ne un institut escola; 1,4 milions per a les obres de rehabilitació i ampliació de l'de Fonollosa, 0,9 milions per a la nova construcció de l'de Santpedor, i 0,3 milions per a la nova construcció de l'de Sant Fruitós de Bages.En el capítol de, la remodelació de l'detindrà una dotació de 4 milions d'euros, que arribarà als 16 milions en la proposta pluriennal 2023-2026, i també es destinaran 0,3 milions per a inversions alAl Moianès, els pressupostos contemplen 1,4 milions d'inversió en el condicionament de laentre Sant Feliu de Codines i Moià. També 0,9 milions estaran destinats a la nova construcció de l'de Castellcir. I, finalment, el sanejament i depuració del nucli dei el raval detindrà una dotació de 0,2 milions d'euros per a un total de bienni 2023-2024 de 2 milions d'euros.A més, a tota la Catalunya Central es destinaran 305.027 euros al desplegament de laA banda de les inversions directes, el contracte programa deamb els ens locals contempla 6,7 milions d'euros al Bages i 0,7 milions al Moianès. També 3,2 milions al Bages delper millorar el funcionament dels governs locals, i 0,6 milions al Moianès. Les bestretes per al(PUOSC) arribaran a 1,07 milions als municipis del Bages i 0,4 milions als del Moianès; i finalment, també hi han 1,12 milions d'euros per a polítiques d'amb governs locals al Bages i 0,23 al Moianès.Tot plegat a banda dels 38,5 milions d'euros que s'invertiran el redacció de projectes i licitacions per a la millora de la C-55, tal i com va avançar NacióManresa En aquest enllaç es pot veure al detall tota la inversió,Finalment, al llarg del 2023, i amb càrrec al(PIREP), que destinarà 101,6 milions d'euros a tot Catalunya, es realitzaran els projectes de diverses obres a executar durant els anys 2024 a 2026. Al Bages, es destinaran 797.584 euros a la novai 605.727 al