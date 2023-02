Manresa rep la pintura «Flors» de Concepció Piniella per ser esposada al Museu

L'alcalde de Manresa,, i, en qualitat de propietari de l'obra, han signat aquest dimecres un contracte de cessió gratuïta, en, de la pintura anomenada Flors, de, a favor de l'Ajuntament de Manresa, perquè sigui exposada per un període inicial de 10 anys, alConcepció Piniella era la mare de l'escriptor manresài àvia de l'actual propietari del quadre, Marcel Amat Llaverias. L'acte de signatura del contracte de cessió s'ha celebrat a l'Ajuntament de Manresa, amb l'assistència també de la regidora de Cultura,La, de 64 x 33 cm, és de l'any 1931. Es tracta d'una obra que, a més a més del seu, s'afegeix la condició de ser un factor que documenta i facilita la memòria de la seva autora, una dona amb una trajectòria cultural notable en un context manresà de les darreries del segle XIX i primera meitat del segle XX.Concepció Piniella (Prats de Lluçanès, 1877 - Santander 1953) procedia d'una família deque a finals del XIX s'establí a Manresa. Va estudiar música i pintura, segurament a la. Es va casar amb Joaquim Amat i Palà, confiter de les desaparegudes-després Pastisseria Ribera-, al carrer Sant Miquel. Fou mare de l'escriptor i polític manresà, Joaquim Amat i Piniella (1913-1974), que va sobreviure al camp de concentració deDona d'una gran, fou professora de cant i solfeig durant més de vint anys a la secció de noies de l'. Concepció Piniella va obrir una acadèmia de música per a noies al carrer Carrió. Va ser una de lesa Manresa. Ensenyava a ballar sardanes acompanyant-les amb el piano.Pel que fa a la seva vessant pictòrica, Concepció Piniella apareix com autora de pintures en l'exposició Manresa (1901), organitzada per l'Ajuntament i inaugurada el 29 d'agost durant la Festa Major per commemorar el trasllat a la ciutat dels. Es pot considerar la primera manifestació col·lectiva artística de la capital del Bages.Concepció Piniella va morir a Santander l'any 1953. La ciutat de Manresa, en reconeixement d'aquesta intel·lectual i artista, li va dedicar un carrer al, al costat de la residència assistida de la Font.L'Ajuntament de Manresa i el Museu de Manresa reconeixen el valor històric d'aquesta obra i celebren que Marcel Amat Llaveries, en representació de la família de l'artista Concepció Piniella Blanqué, la posi a disposició de la ciutadania en general amb la finalitat de promoure'n eli facilitar-ne la contemplació.Donacions com aquesta permeten fer créixer el patrimoni documental i la història de Manresa, alhora que incentiven la recuperació de lade la ciutat.