Una fuita en una canonada de gas a les Bases de Manresa obliga a tallar tot el carrer

Elsi lahan tallat aquest dimarts al migdia tota l', de vorera a vorera, a tocar del trencall de l'avinguda Universitària, a causa d'una"moderada" que s'ha donat en unade 90 mil·límetres.Segons testimonis dels fets, poc abans de les 11 del matí, unque fa setmanes que es porten a terme a la zonaexterna mentre treballava, tot i que aquest extrem no ha pogut ser confirmat pels Bombers. Degut a la importància de la fuita, els Bombers hi han desplaçatque han decidittot l'ample del carrer mentre elstallaven el subministrament, i es comprovava el nivell de gas a lespropers a la fuita.Les mesures a les escalesper a risc de deflagració i s'ha procedit a la. Tampoccap veí de la zona. A 2/4 d'1 del migdia encara hi havia tres dotacions dels Bombers i els tècnics de la companyia subministradora.