La Festa de Sant Sebastià de Súria acaba amb música i teatre

La Diputació estrena el seu nou Arxiu Festiu amb la Festa de Sant Sebastià

Lai elvan tancar aquest cap de setmana la, amb les darreres representacions de l'obra El Cafè de la Marina ali un concert coral a l'. Un altre dels darrers actes del programa va ser laUn polsim de sal de l'autora taradellencaa la Biblioteca Pública.El concert va tenir lloc diumenge 29 de gener a l'Església Parroquial de Sant Cristòfol, amb lai la cantant manresana. Les representacions d'El Cafè de la Marina dehan anat a càrrec del, dins dels actes commemoratius del 50è aniversari de l'entitat.La presentació de la novel·la Un polsim de sal, ambientada a Súria, es va fer el passat dilluns 23 de gener amb la presència de la pròpia autora. Laura Autonell va explicar queha estat "una font molt inspiradora" per a l'obra, que descriu una història "d'amor i desamor" amb la situació de les dones com un dels eixos destacats.L'autora va ser presentada per l'estudiós surienc, que va col·laborar amb Laura Autonell en la revisió de l'obra. Aquesta és la primera novel·la de l'autora, que ha guanyat diferents premis literaris.La Festa de Sant Sebastià va començar el passat 19 de gener amb un pregó de la surienca Mariona Homs , directora general dede la Generalitat. Com en anys anteriors, el programa de laha tingut un fort caràcter cultural i de revalorització del patrimoni.L'organització general de la Festa de Sant Sebastià ha anat a càrrec de l', a través de l'àrea municipal de Festes, i la participació de diferents entitats i persones de la vila.El web de lade laha estrenat un nou espai, l' Arxiu Festiu, amb la Festa de Sant Sebastià de Súria . Aquest nou apartat mostradigitalitzats sobre l'origen i l'evolució d'aquesta celebració, a partir delque es va instituir després de l'epidèmia de còlera de 1885.L'objectiu d'aquest Arxiu Festiu és compartir els documents dels arxius municipals sobre les. En la descripció de la festa surienca es destaca que "commemora l'esforç i la unitat de tot un poble contra el còlera".