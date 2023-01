L'Escola Paidos de Sant Fruitós guanya la fase local de la Lliga de Debat de Secundària

La(UVic-UCC) ha celebrat la primera de les fases locals classificatòries de la2023 de la. En aquesta edició han participat deu centres docents del Bages, el Vallès Oriental, el Berguedà i Osona. L'equip guanyador ha sigut l'de, mentre que l'equip de l'Institut Jaume Callís de Vic ha resultat finalista. El jurat també ha lliurat el diploma al millor orador de la competició a l'estudiant Biel Costa, de la Salle Manlleu.Durant dos dies, desenes d'estudiants han participat en aquesta, que cerca potenciar l'ús de la paraula, el diàleg i l'intercanvi d'idees, així com crear un espai de formació on s'utilitza el. Enguany, els estudiants debaten sobre Cal regular lesper combatre la desinformació?, un tema polèmic i d'actualitat on han de defensar tant la posició a favor com la posició en contra.A la fase local de la UVic-UCC han participat els següents: Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages, la Salle Manlleu, Fedac Xarxa de Berga, Jaume Callís de Vic, Institut de Taradell, Institut Antoni Pous i Argila de Vic, Institut la Plana de Vic, INS Voltreganès de les Masies de Voltregà, Institut Manuel Blancafort de la Garriga i Vedruna Escorial de Vic.El jurat de la competició, format per professionals experts de diversos camps de coneixement, ha tingut en compte en la seva valoració, la, la, la, així com. Els equips participants en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives d'Universitats han treballat la preparació dels debats durant aquest curs a l'aula, el que reforçarà competències transversals com el treball en equip o les habilitats d'oratòria pel seu futur professional.L'equip guanyador d'aquesta fase local representarà a la UVic-UCC en la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, que tindrà lloc del 22 al 24 de març a lai que enfrontarà als quinze equips classificats a les fases locals prèvies organitzades per les universitats, d', d', de, de, dei de Vic – Central de Catalunya.