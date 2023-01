El Baxi Manresa no té cap opció contra el Real Madrid (69‑94)

El partit entre eli elno ha tingut història. Els visitants no han trigat en distanciar-se al marcador sense que l'equip bagenc pogués fer res per inquietar el seu rival. A la primera part, nomésha estat lúcid de cara a cistella. En defensa, l'activitat era gairebé nul·la. Els 32 punts encaixats pel Baxi Manresa al primer quart o els 57 a la mitja part en són un clar indicatiu. A la segona part, els manresans han mostrat més grapa. Sense que això signifiqués millorar en atac ni tenir opcions per competir el partit. La única bona notícia per als manresans ha estat el retorn deEl Baxi Manresa ha començat amb, Jerrick Harding,. El Real Madrid ho ha fet amb Nigel Williams-Goss, Dznanan Musa, Mario Hezonja, Petr Cornelie i Edy Tavares. Dues fàcils cistella d'Hezonja han posat al davant el Real Madrid. Harding es convertia en el principal actiu en atac del Baxi Manresa. El nord-americà responia els atacs blancs per mantenir el seu equip dins el partit (7-8, minut 3). Tavares ha estat clau perquè el Real Madrid obrís una primera distància. El jugador deha clavat dos taps a Geben i Olumuyiwa respectivament que han marcat territori. Pel cantó manresà, Harding seguia sent l'únic capaç de sumar punts. L'escorta ha anotat els onze primers punts del seu equip. Sense fer un joc espectacular, el Real Madrid incrementava el seu avantatge (11-20, minut 6). Un parcial de 4-0, després d'un temps mort sol·licitat per, iniciava un intent de reacció local. No ha estat així. El primer quart ha acabat amb el Baxi Manresa deu punts al darrera (22-32).Dos triples de Real Madrid només començar els segons deu minuts han posat el partit encara més complicat per al Baxi Manresa. A l'efectivitat en atac del conjunt madridista, ajudat per la mala defensa local, s'hi ha afegit la manca d'idees en atac dels bagencs. La diferència ha superat els vint punts a mitjans del període (29-51, minut 6). La resta del segon quart ha estat un. Els de Pedro Martínez seguien sense trobar com fer aturar el rival. O minimitzar-lo. Sense incrementar el ritme el Real Madrid ha aconseguit mantenir la seva renda i marxar als vestidors clarament al davant (36-57).La segona part ha començat amb un Baxi Manresa més intens. El Real Madrid ha trigat gairebé tres minuts en sumar els seus primers punts. Aquesta millora en defensa no es veia acompanyada per un millor encert ofensiu. La sequera dels madridistes només ha servit per rebaixar la distància fins els setze punts (41-57, minut 23). Els deno han deixat que la reacció local anés a més. Tot i això, se seguia veient una millor actitud al cantó local. Insuficient per apuntar-se la victòria parcial del quart. El 49-76 que reflectia el marcador deixava el darrer període com un mer tràmit.L'equip bagenc volia que la desfeta fos el. La renda ha superat els 30 punts després d'un triple de William-Goss (56-87, minut 36). Fins al final del partit ja s'ha mogut sempre a l'entorn d'aquests paràmetres. Finalment, la derrota local ha baixat de la trentena (69-94).Al Baxi Manresa li toca ja centrar-se en els propers compromisos. El següent, dimecres contra elalemany a la segona fase de laIncidències: Juan Carlos García González, Alberto Sánchez Brito i Raúl Zamorano han xiulat el partit. Han eliminat per personals Nigel William-Goss. Guillem Jou ha arribat alsamb la samarreta del Baxi Manresa a la Lliga Endesa. Laha organitzat una protesta perque està rebent el Baxi Manresa durant tota la temporada.