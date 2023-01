L'ampliació del pont de Tordell de Súria començarà la setmana que ve

Eli millora de l'entrada sud de Súria, finançat íntegrament per, encara la seva recta final. Una de les darreres actuacions és la construcció de laal, situat al costat de la rotonda, que començarà el proper dilluns. Es tracta d'unes obres complementàries que s’afegeixen segons petició de l’i que permetran la millora de la seguretat viària així com la pacificació de l'encreuament delque havien demanat els veïns, que ha comptat amb el compromís de l'empresa i l'Ajuntament surienc. Els treballs es realitzen conjuntament amb les fases 3 i 4 del projecte.L'actuació que durà a terme ICL Iberia, suposarà l'ocupació d'una part de la calçada del pont fins al dia 14 d'abril, de manera que, per no interrompre el trànsit d'entrada i sortida de Súria, es realitzarà unmitjançant semàfors. A més, de forma excepcional i durant només sis dies caldrà elper la calçada del pont. Per minimitzar l'afectació viària aquests talls es faran en horari nocturn, de les 22 hores fins a les 6.45 hores del matí amb unde Súria pel vial d'accés a les instal·lacions d'ICL, que serà degudament senyalitzat. Aquests talls integrals de circulació pel pont tindran el lloc els dies 2, 9 i 28 de febrer, i els dies 13, 14 i 15 de març.L'ampliació del pont del Tordell permetrà eixamplar la(vorera de la part est del pont) fins arribar a una amplada total de 2,70 metres i suposarà al mateix temps una connexió amb elque enllaça amb el barri del Fusteret, actualment en construcció, millorant i augmentant les mesures de seguretat d'un camí molt utilitzat per tots els veïns del municipi. El projecte compta amb una inversió total de l'empresa minera de prop de 4 milions d'euros.