Unió de Pagesos inicia xerrades sobre sensibilització agrària a les escoles del Bages

inicia un cicle de xerrades a escolars de centres del, en el marc d'un projecte del sindicat amb el suport de la, amb l'objectiu que els nens i nenes de primària coneguin el sector agrari i la importància que té a la comarca. La primera xerrada tindrà lloc a l', aquest dimecres a les 11 hores, a escolars de cinquè i sisè de primària, i en les properes setmanes se n'impartiran més a centres d'altres poblacions.Les xerrades al Bages segueixen la iniciativa de l'activitat que va començar fa cinc anys a les escoles del, a càrrec de sindicalistes d'Unió de Pagesos, i que enguany repetiran l'experiència en diferents centres d'aquesta comarca.Unió de Pagesos va impulsar les xerrades a escoles del Berguedà, entre altres qüestions, per fer pedagogia davant d'un seguit deamb les quals es troba la pagesia en el seu medi de treball. Aquests fets, denunciats pel sindicat diverses vegades, vulneren lai suposen un greuge important a l'activitat professional agrària: gossos voltant lliures pels camps, actituds irrespectuoses amb la, danys ocasionats en el marc de proves esportives i cotxes que aparquen damunt dels sembrats són alguns exemples d'aquestes conductes.Per a Unió de Pagesos, aquestessón en gran part fruit del desconeixement causat per la creixent desconnexió que hi ha entre les àrees urbanes i les rurals, no només en les grans àrees metropolitanes de Catalunya, sinó també en altres comarques.A més d'incidir en aquests aspectes vinculats al civisme en l', a les xerrades la pagesia explica de primera mà als joves en què consisteix la seva feina, quins cultius hi ha a la comarca, quins aliments produeixen i com es processen, com contribueix la pagesia en la gestió del territori, la importància de produir aliments segurs i de qualitat i que aquests s'haurien de cobrar a un preu just.