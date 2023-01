La CNT porta l'Ajuntament de Manresa i el Comitè als jutjats per excloure'ls de les reunions del conveni

Laha demandat al jutjat social de Manresa l'de la ciutat, eli lapel que entén com aper excloure'ls de les reunions que durant el darrer any Consistori ihan mantingut per definir el que serà el noua partir d'aquest dijous, quan el ple municipal té previst aprovar el dictamen que en donarà el tret de sortida.L'advocat de la CNT avisa que "tot i que és difícil que judicialment s'arribi a aquest extrem, si el jutge ens dona la raó pot entendre que lesi obligui a repetir-les tenint-nos a", de manera que, "podria comprometre laentre Ajuntament, Comitè i Junta".Segons els arguments que han exposat elsper portar el cas al jutjal social, la CNT va ser exclosa "" de les reunions que el Comitè i la Junta van tenir amb representants de l'Ajuntament i de l'que ha portat a terme la negociació, malgrat estar constituïts com aal Consistori. La normativa és clara, segons asseguren: "aquelles seccions sindicals queen els comitès tenen dret a assistir a les reunions que es portin a terme,".A l'inici de les negociacions per al nou conveni, el gener de 2022, la secció sindical de la CNT vaa les reunions mitjançant escrit a l'Ajuntament. "Després que ja haguessin celebrat, al menys, quatre reunions, i que nosaltres haguéssim insistit diverses vegades, l'abril d'aquell mateix any ens van respondre dient que", explica el lletrat."Las'hai una de les primeres demandes dels negociadors va ser signar undurant les reunions", exposa, "i entenc que la nostra presència, encara que sense vot,". A banda, continua, "nosaltres ens haguéssim negat a signar l'acord de confidencialitat perquè no entenem una lluita i una negociació en què no hi".De fet, els anarquistes opinen que aquesta clàusula també ha influït en el mètode emprat per aprovar, finalment, el nou conveni entre els treballadors. "El Comitè i la Junta no han donat temps a res: el 18 de desembre -en- es va penjar la proposta a la, es van celebrar quatreper fragmentar una possible oposició, que van seri en què no es podia canviar ni una coma del text". A la votació, que va ser, hi van prendre part 420 treballadors que majoritàriament van votar a favor del nou conveni. "S'ha fet de pressa i corrent, sense temps, ni debat, ni possibilitat d'esmena", expliquen, "amb moltes ganes de tenir-ho signat abans de la campanya de les".La primera data del judici era el mes de novembre, però la CNT va ampliar la demanda al Comitè d'empresa, i la vista es va posposar fins al proper 9 de febrer. "Si ens donen la raó és possible que", han advertit els anarquistes.