El Rugby Manresa guanya el derbi a Vic i referma el seu liderat (26-48)

Elcontinua líder de lacatalana (Grup Nord) després de guanyar el derbi de la Catalunya Central a l'(26-48), a Vic, en un matx que els manresans van dominar des de l'inici i que ja va quedar bastant decidit al descans (12-38), després d'haver marcat un 0-33 de sortida.A la primera meitat, el Manresa va saber aprofitar eli amb la velocitat dels seus tres quarts es van poder culminar moltes marques. El partit va ser més competit durant la segona part perquè l'Osona RC va posar més intensitat en els contactes i va treure profit delde la seva davantera retallant fins al 19-38.Amb tot, els manresans van saber aguantar l'i novament amb joc ràpid de combinació es van distanciar de nou (19-48). A dos minuts del xiulet final els locals van anotar el 26-48 definitiu abans del sempre reconciliador, més després d'un derbi calent en unaque va deixar molt endurida la gespa del terreny de joc osonenc.El proper repte del Manresa Rugbi Club serà diumenge que ve a les 4 de la tarda. alrebent al segon classificat, elde Granollers, que no ha perdut cap partit (però n'ha jugat un de menys). Si els locals aconseguissin la victòria podrien posar distància amb els seus principals adversaris a la primera plaça, però és ben cert que el CR Manresa arribarà a diumenge amb la plantilla molt disminuïda per les lesions, les dues últimes succeïdes a Vic i, entre elles, la del seu xutador principal,Simultàniament a la disputa del derbi masculí, elfemení s'enfrontava al Congost al totpoderós líder l', en un duel que va ser molt més disputat del que es podia preveure en un principi si es prenia com a referència el partit d'anada, quan el Catalunya Central estrenava categoria perdent per un contundent 77-0 a la Teixonera.De fet, el partit es va significar per disputar-se amb unque en principi va afectar més al quadre visitant. Les osonencbagenques van sorprendre el seu rival anotant marca i transformació de sortida, en el minut 2, amb una carrera deamb transformació deL'INEF/Barça va anotar assaig (7-5, min.5) després d'una de les moltes interrupcions que hi va haver durant el partit a causa de les lesions. Tanmateix el tàndem Sort/Prat tornava a marcar i transformar de seguida, en el minut 11, el que situava un sorprenent 14-5 que feia fregar-se els ulls a la grada.Unamb què l'àrbitre va castigar al Catalunya Central va aplanar el camí de la victòria visitant al descans (14-22). Però en la represa les locals, amb molt de coratge i amor propi, es tornaven a posar a tocar del rival amb un assaig de gran velocitat després d'una bona combinació a la banda esquerra del camp, a càrrec de(19-22, min.49).Les noies del Catalunya Centralen defensa. Van poder evitar fins a tres marques que ja estaven a pocs centímetres de la línia, però no van poder evitar dos nous assaigs que, junt amb una transformació, van situar el 19-34 en el marcador final.La setmana que ve, l'equip descansa i no tindrà partit fins el dia 5 de febrer quan visitarà el camp del CR Spartans, principal competidor a una. En el partit de la primera volta el Catalunya Central va obtenir una victòria per la mínima 34-33 i en el darrer instant el que augura un disputat matx a