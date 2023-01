Radicals del Mollerussa agredeixen aficionats de la Pirinaica després del partit

Com a mínim dos aficionats i un jugador de lahan presentat denúncia davant delsper les agressions que han patit per part d'aficionats visitants després del partit que els del barri de la Mion de Manresa han guanyat al Mollerussa CFJ aquest diumenge al migdia Segons un dels denunciants, quan ha acabat el partit un aficionat local ha retret a un membre del grupque incités amb un megàfon als seus jugadors a actuar amb violència contra l'equip contrari. El comentari ha tingut lloc al bar de l'estadi. Una vintena d'aficionats d'aquestas'havien desplaçat a Manresa.L'observació no li ha semblat bé a l'aficionat visitant i sense dir-li paraula li ha clavat un cop de puny a la cara, que li ha deixat l'i unaque, a l'hospital, ha requerit cinc punts de sutura. Un altre aficionat local que hi era a prop també ha rebut uni ha estat llançat a terra. L'agressor i altres membres del grup visitant han continuataltres aficionats ja fora l'establiment. Un dels aficionats agredits ha estat el pare d'un jugador de la Pirinaica que, quan ha vist la situació ha saltat a la grada i també ha estat agredit.Poc després que la situació es normalitzés han arribat patrulles de lai, posteriorment, dels, que hi han desplaçat, també, una unitat d'anti-avalots. Els agents han convidat als agredits a presentar les corresponentsJunt amb les denúncies presentades, a les quehi han tingut accés, els agredits han presentat adhesius de la penya amb el nom d'Intractables Mollerussa i altres llegendes que pertanyen al grup ultra UrbaS'13 Mollerusa que se situa en l'òrbita de grups esportius radicals. Els Mossos d'Esquadra no podran determinar fins dilluns si s'han presentat més denúncies per aquests fets.