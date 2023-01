La Pirinaica derrota el fins ara imbatut Mollerussa capgirant el marcador (2‑1)

Elarribava aquest diumenge a la Gravera líder de grup i imbatut durant tota la temporada, amb només tres empats cedits fins al moment. Semblava que no podia ser el millor rival per a laper estabilitzar el seu rendiment després de la millora mostrada després de les festes de Nadal, però l'equip de las'ha plantat al terreny de joc convençut de les seves possibilitats i ha aconseguit una important victòria 2-1.I no és perquè el partit de li hagi posat fàcil de seguida. Per afegir-hi dificultat, al minut 37executava magistralment una falta directa i posava els delen avantatge. Lluny de baixar els braços, la Piri ha continuat lluitant i de seguida n'ha obtingut premi.a punt d'arribar al descans engaltava a l'escaire des de fora l'àrea i tornava les taules al marcador.En un partit que ha tingut força ocasions per ambdues parts, al minut 68 ha arribat la jugada que ha determinat el partit quan, en pròpia porta, ha establert el gol definitiu de la Pirinaica, que ha arribat al final del partit podent mantenir el marcador.Un cop finalitzat el partit, un grup de seguidors visitantsdiversos aficionats locals (més informació en breu).