La UPC preveu poder donar classes a la Fàbrica Nova «en 4 o 5 anys»

"Necessitàvem tenir una persona que a tot arreu i les 24 hores del dia estigués centrada en el desenvolupament del projecte de creació del pol de concentració tecnològica i universitària de la Fàbrica Nova ", ha explicat en roda de premsa l'alcalde de Manresa,, i per això, entre l'Ajuntament i la(UPC) han presentat aquest dimecres el que serà a partir del 24 de gener nou director del projecte,. Entre moltes altres responsabilitats, Massó ha estat gerent de ladurant 5 anys i responsable de la conceptualització i viabilitat delde la mateixa Universitat, que es va inaugurar el 2017. Anteriorment ja havia participat en el desenvolupament delEl rector de la UPC,, i el propi nomenat, han acompanyat Aloy en la roda de premsa on han subratllat "que es tracta d'unaestratègic per a la ciutat i per al país", que ha de convertir l'antic complex fabril "en un gran espai basat en el coneixement, la tecnologia, l'empresa i el territori". Massó ha de ser ratificat pelde la UPC aquest divendres, i pel seuel proper dilluns.Massó liderarà eli dirigirà un equip que s'anirà conformant a mesura que el projecte vagi creixent. Els propers passos aniran encaminats a la definició del, a l', a la concreció dels, al desenvolupament delsi d', a la definició deli a laamb totes les entitats i institucions que participaran en el projecte.A partir de la figura de Massó es construirà un equip que s'ocuparà de les diferents fases del desenvolupament de la Fàbrica Nova. Aquest equip, que formalment no està definit, beurà de les dues institucions, tant a nivell de. "És un projecte en què s'ha de definir l'urbanisme de l'espai, els edificis, els seus usos, els seus organs de gestió i fins i tot el pressupost i les col·laboracions", ha explicat Aloy, que ha aclarit que "en un any ja s'han fet molts passos, però ens cal algú que". L'equip serà "independent de l'Ajuntament i la Universitat", ha aclarit Crespo i per això properament se signarà un conveni entre les dues institucions.Durant el 2023 es portarà a terme la, a l'espera de la seva definició interior. El projecte es preveu que estigui complet en un termini de 8 a 10 anys, "però la definició d'un campus universitari", ha explicat el rector, "de manera que es va adaptant a les necessitats i va creixent" paulatinament. Així, "no necessàriament" quan s'acabi l'edifici principal de la Fàbrica Nova s'hi traslladi tot el centre que actualment està a les Bases. "No funciona així. Potser no hi cap tot a la nau principal o s'hi defineixen nous usos i calen altres edificis" per completar el trasllat. Tot i així, Crespo ha valorat que "en 4 o 5 anys" preveu que ja s'hi puguinAloy ha destacat que Massó, que viu a Viladecavalls,, "una ciutat que no li és gens estranya" ja que, entre altres, ha estat patró del(actual Eurecat) "i per tant té contactes i coneixement de lesdel territori". "No és només una Universitat, sinó que ho és tot -ha apuntat el nou director- Centre de Formació Pràctica, estudis d'FP, estudis postuniversitaris, món de l'empresa, espais d'innovació, laboratoris oberts...".Per tot plegat "no podem contamplar tot el projecte sense la", ha apuntat Crespo.Francesc Xavier Massó Pérez és llicenciat enper la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i màster enper la Fundació Politècnica de Catalunya i l'European Foundation for Quality Management (EFQM), i postgraduat enper l'Escola d'Administració Pública de Catalunya - Universitat de Barcelona (UB).Va iniciar la seva trajectòria professional en l'àmbit privat i, a partir del 1992, va passar a treballar a la UPC fins a l'actualitat, formant part del col·lectiu de, on ha desenvolupat diverses funcions de responsabilitat en el camp de la gestió: ha estat(des del gener del 2018 fins a l'octubre del 2022);; cap de Servei del Control de Gestió i, anteriorment, responsable de tercer cicle, adjunt a Gerència per als campusi de, entre d'altres. Ha estat també gerent de l'(2008-2009). Dins de les seves responsabilitats destacades hi ha la de la conceptualització i viabilitat del projecte delde la UPC.Així mateix, ha estat ponent tècnic en diversos comitès de l'en els processos de certificacions de programes de doctorat i acreditació de titulacions i a l'en els processos d'avaluació de titulacions.