Quim Masferrer i el castell de focs, protagonitzaran la Festa Major d'Hivern de Sant Vicenç

Música i pregó institucional

estrenarà divendres els actes de laamb l'obertura de l'exposició Sant Vicenç, al natural a la Biblioteca. Durant quatre dies el municipi viurà la Festa Major d'Hivern en què destaca el monòleg del, eli les novetats del. L'espectacle Bona gent es podrà veure dissabte al vespre a Cal Soler amb dues sessions a les 17 i 19.30 hores, respectivament després d'esgotar les entrades de la primera representació.Aquesta serà la primera vegada que es programa el castell de focs en el marc de la Festa Major d'Hivern i es podrà seguir des de l'diumenge al vespre. Pel que fa al correfoc infantil,de dissabte a la tarda inclourà una mostra de foc més dinàmica en què el públic infantil podrà participar en la segona part de l'espectacle. Eltindrà lloc a la plaça Onze de Setembre amb protagonisme per als nens i nenes de 6 a 12 anys i tot el bestiari.El concert jove a Cal Soler divendres a la nit anirà a càrrec del grupi la participació d'un DJ. Diumenge se celebrarà el pregó institucional que aquest any estarà protagonitzat pels membres delque des del curs passat treballen per fer aportacions a les polítiques de l'Ajuntament. El ball de Festa Major, amb l', serà l'altre reclam de la jornada de diumenge.Els actes continuaran dilluns amb l'espectacle familiar del cicleDesperta! de la companyiaque combina l'humor i la imaginació. El programa d'actes, que s'ha repartit a totes les cases del municipi, incorpora un 2x1 vàlid per assistir a aquest muntatge que vendrà les entrades a taquilles el mateix diumenge a un preu de tres euros. També es farà la presentació de la rutai, a la tarda, l'audició de sardanes a càrrec de la