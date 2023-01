Jordi Borràs guanya el X Premi Josep M. Planes per la seva investigació sobre l'extrema dreta

31 de gener, acte de lliurament del premi a Manresa

Sobre el premi

El fotoperiodista barceloní i columnista del Nació s'ha erigit guanyador del Xpel treball d'investigació periodística recollit en el llibre(Ara Llibres), que és el resultat de més dedocumentant gràficament l'extrema dreta a Catalunya així com també en diferents països europeus com ara Polònia, Grècia, Itàlia, Portugal, França o Alemanya.Eldel guardó, que ha remarcat lade tots els treballs presentats en aquesta desena edició del premi, ha destacat elde Borràs i la seva "llarga investigació de tants anys" reflectida en un llibre "de qualitat, ben". També ha valorat elsque ha comportat la investigació per al seu autor, que té un estil, assenyalen, "que recorda al del mateix Josep Maria Planes, en unaque barreja periodisme i fotoperiodisme".Degut a l'alt nivell de la resta d'obres presentades, els membres del jurat han decidit, també, atorgar unaa la periodistapel treball d'investigació, un reportatge "amb una nivell públic i institucional que, a més, ha provocat canvis", apunten.En aquesta desena edició del Premi Josep Maria Planes, el jurat ha estat conformat per l'escriptor i periodista; per la periodista i corresponsal del setmanari El siglo a Catalunya,; pel periodista, doctor en Periodisme i Comunicació i professor del Departament de Comunicació de la UViC-UCC,; pel periodista i professor,; pel biògraf de Planes i periodista,, i per, periodista i Cap de Gabinet d'Alcaldia i Comunicació, en representació de l'El Premi Josep Maria Planes es lliurarà el dimarts, a les set de la tarda, alen el marc d'un acte que engegarà amb un diàleg entre el mateix premiat i el fotoperiodista manresài que portarà per títol Com informar de l'extrema dreta.El premi Josep Maria Planes té per objectiu reivindicar el periodisme d'investigació i mantenir viu eli ladel manresà, pioner en el periodisme d'investigació a Catalunya (1907-1936). El guardó és convocat per laamb el suport de l'Ajuntament de Manresa, i està dotat amb