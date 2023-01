L'Arxiu Súria rep la donació del fons del màxim estudiós sobre Salvador Perarnau

L'ha rebut la donació del fons del desaparegut escriptor barceloní, que va ser deixeble i gran estudiós de l'obra de. Aquesta documentació serà d'interès per a aprofundir en la figura del poeta surienc, Mestre en Gai Saber i Fill Predilecte de la vila.Josep Colet i Giralt (1935-2021) va ser poeta, filòsof i mestre d'escriptors. La donació ha estat realitzada per la seva hereva,, i completarà els fons relacionats amb Salvador Perarnau, conservats a l'Arxiu Municipal.El fons de Josep Colet inclou unade Perarnau, molts d'ells amb dedicatòria de l'autor surienc, a més d'apunts i textos de conferències i articles, impresos, programes, targes i publicacions relacionades amb la vida del poeta de Súria.L'autor barceloní es va convertir en elde l'obra de Perarnau. Com a tal, va participar en l'edició de les obres pòstumes del poeta surienc i en la celebració dels actes commemoratius del seu centenari, que es van desenvolupar l'any 1995.Tot i el seu delicat estat de salut, entre els anys 2020-21 va revisar els textos d'unde Perarnau, Oracions sagnants, que es troba en procés d'edició.