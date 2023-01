El CE Manresa no pot sorprendre el líder a Terol (1‑0)

Elarribava a l'enfrontament contra elcom a líder amb nou victòries, però totes elles aconseguides per la mínima, i com si fos l'obra deCrónica de una muerte anunciada, ha derrotat els bagencs amb un sol gol i sense gaire lluïment. Els de, per la seva banda, han batallat el domini de la pilota aconseguint-ho per moments, però han mostrat. Com a notes positives, el debut de. Les negatives, les lesions deExcepte pel gol i per tres rematades locals gairebé seguides salvades peral segon període, el partit ha estatdes de bon començament. Al minut 3, el local Julen xutava desviat des de fora l'àrea. El partit ha començat amb domini compartit i, tot i que sense arribar a porteria. Al 17,ha arribat tard a una centrada que ha blocat el porter del Teruel.El joc de mig camp ha continuat fins al minut 33, en què un rebuig a l'àrea ha caigut a les botes deque ha batut Pulido en el que seria l'únic gol del partit. El matx ha continuat fins a la mitja part amb la. Abans d'arribar al descans, però, un xoc entrei un defensa local quan batallaven la pilota per dalt ha acabat amb el manresà lesionat, que ha hagut de ser substituït perEl segon període ha començat com ha finalitzat el primer. No corria el minut 10, queha caigut lesionat en una entrada i ha estat substituït per Miguel Martínez, que debutava amb la samarreta blanc-i-vermella. L'altre fitxatge d'hivern, Toni Peris, havia entrat a l'onze inicial.El Teruel, que ha fetdes de la porteria manresana tot el partit, ha estat a punt de veure recompensada la seva estratègia al minut 22 quan han robat una pilota en atac i una fantàstica estirada de Pulido ha enviat la. Un minut més tard el porter manresà ha tornat aamb una nova aturada a xut des de dins de l'àrea. Per completar la, al minut 25, Pulido ha tornat a refusar una rematada local aDesprés d'aquestes tres oportunitats gairebé consecutives, el domini de la pilota ha caigut lleugerament cap a la part manresana que, com és habitual,, però sense profunditat per aconseguir incomodar els locals.Amb aquesta derrota, el CE Manresa acumula, però es manté en places de. La propera jornada rebrà l', diumenge a les 12 del migdia al Congost.