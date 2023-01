L'Ateneu la Sèquia recorda que cada any fan festa Anti-Reis sense que s'hagi produït cap rebombori

L'i l'espaihan emès un comunicat arran dels nombrosos comentaris crítics amb l'organització de la festa Anti-Reis aquest dijous a la nit a l'ateneu manresà. L'espai recorda que cada any l'ateneu acull una festa Anti-Reis i que a molts altres pobles i ciutats també se n'organitzen. L'única diferència d'enguany és, el col·lectiu antiracista que acompanya joves migrats Al Qwa.Els organitzadors expliquen que el nom d'anti-reis "és unque juga amb que és la nit de Reis, una nit en que es fa bondat i no és de festa, però, alhora, és una mostra de, siguin del país que siguin". Fins ara, "mai no hi havia hagut cap malestar amb la tradicional festa d'Anti-Reis fins aquest any", raonen, quan s'ha generat una "" arrel de "" a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.Això, fa que els organitzadors de la festa creguin "que el motiu d'indignació és qui ho organitza" i "". Per això, consideren que "lluny de ser indignació per una tradició a la que no s'està atacant, el que estem vivint és una clara mostra de l'a Catalunya i a la nostra ciutat".Per això, aquest cas els "reafirma en la importància de la feina que fem des d'Al Qwa dia rere dia, i fa explícit quei en auge" i que cal "continuar lluitant i sensibilitzant la societat per combatre'l".El comunicat finalitza explicant que Al Qwa és un col·lectiu que fa diverses activitats, des de l', fins a tallers pero de", un col·lectiu que en quatre anys "ha aconseguit millorar la vida quotidiana de molts d'aquests joves".