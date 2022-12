«A les xarxes, més que seguidors, és important que se't consideri un referent en allò que fas»

El que és important és que tinguis un nínxol, que se't consideri un referent en allò que fas

Norman López, entrevistat per Pere Fontanals. Foto: Cristina Domingo

Hi ha moltíssims "youtubers" que fan continguts en castellà que només amb les visites no es guanyen la vida

La meva gran sort, penso, és que per fer-me "streamer", no he hagut de canviar de feina

Norman López, a la seu de Gedi Media. Foto: Cristina Domingo

El bagencs'ha convertit en unadel panorama streamer català -i no només- a una velocitat que els boomers ens costa seguir. De la pantalla de Twitch ja ha fet el salt a la pedagogia, a la presentació d'actes i fins i tot a la TV, concretament a l'SX3. Per alguna cosa és l'streamer en català amb més seguidors.La seva irrupció demostra que elper recórrer també a internet i a les xarxes de, i que el que cal "és que se't consideri un referent en allò que fas", i que "tinguis una comunitat sòlida de seguidors".Explica que el 44 que porta enganxat al seu nick name Lopeznorman44 "no és un homenatge a Lewis Hamilton com molta gent es pensa", sinó que va ser per ", jugador del Bàsquet Manresa que ho va petar l'any que ens vàrem salvar a Vitòria".- Perquè és on em sento més còmode, on tot em surt més natural i on m'explico millor. Es tracta de l'única plataforma que em permet tenir una interacció directa amb els espectadors, perquè tot el contingut que s'hi emet és en viu. Per a mi és clau aquesta bidireccionalitat amb el públic.- Són una gran eina perquè la gent em descobreixi; per donar a conèixer el meu canal de Twitch, que al cap i a la fi és l'eix central del projecte de creació de contingut Lopeznorman44.- Exacte! El canal de Twitch el vam crear el març del 2020 arran d'un torneig de Fortnite que va organitzar el Frankfurt Cal Xavi de Manresa. Resulta que no tenien ningú que narrés la competició, i jo m'hi vaig oferir. "En saps?", em van demanar. I jo els vaig dir que no ho havia fet mai però que ja n'aprendria. De fet, era el meu somni: jo soc gamer de tota la vida; sempre he jugat a videojocs!- De mitjana faig quatre streamings (narracions en directe) a la setmana. Normalment, els dies de cada dia l'horari acostuma a ser de 18.30h a 20.30h, i els caps de setmana, de 10.30h a 13.00h.- Oi tant! Ara ja en tinc 10.400! Estic molt content.- No. El nombre de seguidors em preocupa poc, realment.- És que penso que hi ha un error de concepte general, al voltant d'això. Si bé és evident que és bàsic que el contingut que comparteixes el vegi molta gent, el que encara és més important -a nivell de monetització- és que tinguis un nínxol, que se't consideri un referent en allò que fas.- Jo penso que sí. En el meu cas, estic especialitzat en retransmetre simracings (simulacions virtuals de curses de cotxes), i ho faig en català. Aquests dos ingredients fan que tingui una comunitat sòlida d'espectadors que em segueixen. Al cap i a la fi, la monetització ve més per la fidelització del públic que no pas pel volum de gent que et mira.- Tu, com a streamer, pots guanyar diners de diferents maneres: gràcies a donacions desinteressades de la gent; a través de la publicitat, o mitjançant les subscripcions. En el primer cas, aquestes donacions (que són puntuals i poden anar d'un cèntim a tants euros com es vulgui), la gent les fa perquè volen dir alguna cosa que se senti en directe mentre jo estic retransmetent. Diríem, doncs, que paguen per tenir més presència momentània en el meu canal. Pel que fa a la publicitat, funciona semblant a Youtube: empreses que volen anunciar el seu producte al teu canal i que et paguen uns diners concrets.- Són una mena de mecenatge en què l'espectador paga un cop al mes. Amb això, té certs avantatges respecte l'altra gent, i és que se li cedeixen unes emoticones exclusives i se l'inclou en sortejos de productes que faig de tant en tant.- Sí, són uns GIF que jo mateix he dissenyat i que qui els té els pot fer servir en qualsevol altre canal de Twitch, ja sigui per reaccionar a algun vídeo, per interactuar amb l'streamer que sigui...- A nivell només de visites, no.- Doncs que allò que segur que heu sentit algun cop que un youtuber fa un vídeo i només amb les visites que té ja es pot guanyar la vida, no m'ha passat ni crec que em passi mai.- En aquest cas concret, no. De fet, hi ha moltíssims youtubers espanyols que fan continguts en castellà que només amb les visites que tenen els seus vídeos, no es guanyen la vida. Igual que jo, ells poden sostenir-se econòmicament gràcies a les propostes comercials que els arriben, als esdeveniments als quals participen... Per tant, podríem dir que el meu sou ve de tot el que es deriva de la marca Lopeznorman44, però no exclusivament de la repercussió que tenen els directes que faig.- Des de Plataforma per la Llengua em van oferir fer formacions a escoles i instituts de creació de contingut en català a la xarxa; també van comptar amb mi per presentar els Premis SAGA; em conviden a molts esdeveniments a fer narracions de videojocs; ara col·laboro amb l'SX3 (el nou Súper3) fent una secció al programa Random on explico com funcionen diversos videojocs... I el més recent que ens han ofert és presentar i produir la primera Copa Catalana d'eSports de la UFEC - A Gedi Media, la productora que tinc al darrere i sense la qual no hauria arribat on ho he fet.- Sí, fent xarxes socials, narracions del Baxi Manresa a Ràdio Manresa... La meva gran sort, penso, és que per fer-me streamer, no he hagut de canviar de feina. Molts creadors de contingut expliquen que van haver de plegar del lloc on treballaven per dedicar-se al seu projecte de Twitch. En el meu cas -en el nostre cas, més aviat-, des de Gedi Media ens vam reunir i vam decidir apostar per Lopeznorman44 des del convenciment que tindria un futur. I què he fet durant tot el temps de gestació del projecte? Doncs destinar les hores en una altra direcció, però formant part de la mateixa empresa.- I d'economia social! Penso que és un valor afegit importantíssim, perquè et permet ser molt conscient del punt des del qual fas les coses, alhora que et possibilita divulgar una altra manera d'emprendre.- La veritat és que no. Evidentment que hi ha streamers que fan videojocs d'automobilisme com jo, però no ens concebem com a competència. És més: amb la majoria ens coneixem i fins i tot hem participat en esdeveniments plegats, i súper bé. De fet, s'alegren moltíssim, i així m'ho expressen, que aposti per fer contingut en català i que em vagi tan bé. És una autèntica meravella la comunitat que es crea, i que transcendeix barreres idiomàtiques.- No. El català és la meva llengua i, per tant, amb la que em sento més còmode expressant-me. Que sé parlar castellà i anglès perfectament? Sí, i no em suposaria cap dificultat posar-me a fer contingut ens aquests idiomes. Però per a mi, que tota la vida m'he relacionat en català, no tindria cap mena de sentit.- Això segur! No hem d'oblidar que el castellà és el segon idioma més parlat del món. Però com deia abans, més que la quantitat de seguidors que pugui tenir, el que busco és cobrir i vetllar per un nínxol de mercat concret, que és el que em proporciona estabilitat a tots els nivells. En realitat, això és el que busca qualsevol negoci, no? No tothom ha de tenir una empresa globalitzada. En aquest sentit, penso que el paper del català a internet ha d'anar en aquesta direcció.- Sí. El problema que tenim en català és que constantment ens comparem amb el castellà, per proximitat. I és lògic. Però això ens fa perdre una mica de perspectiva. És a dir, s'ha de poder fer vida en català al carrer igual que s'ha de poder fer a internet, i al final, normalitzar-ho, passa perquè es professionalitzin sectors com el de la creació de continguts a internet. D'aquesta manera, com més consumidors de contingut en català a internet hi hagi, més fàcil serà que la gent que no sap català vegi com a normal consumir contingut en aquesta llengua encara que no l'entengui.