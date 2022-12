Una plaga de fongs amenaça milers de pins a la Catalunya Central

La processionària, una altra plaga afavorida pel canvi climàtic

Les fortesde finals d'estiu van ferir milers de pins de lai això ha afavorit l'expansió de la, unque viu de manera latent a l'arbre i el pot arribar a matar. Ho fa perquè el va afeblint i el deixa vulnerable davant de qualsevol factor extern com, per exemple, l'atac d'un insecte.Al Solsonès, el, el Berguedà, Osona i l'Anoia hi hai això posa en perill milers de pins. Un fet que se suma a la debilitat que ja pateixen molts d'aquests arbres per culpa de la sequera. Tot plegat, segons explica el tècnic del Departament d'Acció Climàtica,, és una conseqüència més del canvi climàtic i el que més preocupa és que pot ser cada cop més habitual.Arbres pansits, amb la capçada marró i cada cop menys densos. A diferència d'altres plagues com la de la processionària, la diplòdia, des d'on té capacitat de recuperar-se, i després s'assequen les fulles. Allà on la diplòdia ataca, que coincideix amb la part afectada per la pedregada, l'arbre téi, en molts casos, elA la Catalunya Central hi ha centenars d'hectàrees afectades i sense cap solució. Per exemple, només al municipi de(Solsonès) se n'han comptabilitzat 150. L'únic que es pot fer és tallar-los i, de fet, interessa fer-ho com més aviat millor per evitar que el fong acabi de podrir l'arbre i ja no es pugui aprofitar la fusta.En un context de canvi climàtic, amb episodis més freqüents i violents de pedregades, la diplòdia pot afectar cada cop més massa forestal. De fet, segons explica el professor de la Universitat de Lleida (UdL) i investigador del CTFC,, es tracta d'un fong "extremadament termòfil". És a dir, que li agrada molti pateix molt a l'hivern. Per tant, davant d'hiverns cada cop més suaus, la seva proliferació pot ser cada cop més gran.En aquest sentit, hi ha estudis que demostren que la diplòdia es troba bàsicament a les, però "òbviament amb el canvi climàtic això li permetrà sobreviure i estar en aquest estat latent en zones de més altitud". Per tant, segons Oliva, "en zones on abans no hi havia aquest fong o n'hi havia en una quantitat molt baixa, ara n'hi haurà molt més i, en cas que hi hagi una pedregada, hi haurà més danys".La diplòdia és un altre dels perills que afecta els, que ja estan molt deteriorats per culpa de la manca de gestió forestal i la sequera.El canvi climàtic també està afavorint altres plagues com el de ladel pi, que cada any afecta milers d'hectàrees de bosc. Les altes temperatures permeten allargar el cicle i "el descontrolen".