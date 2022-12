Ramon Bacardit es proposa reforçar el servei d'atenció als propietaris que pateixin una ocupació

El candidat de, es proposa reforçar el servei d'atenció als, si arriba a ser alcalde, "a través de l'que no ha fet res aquests últims anys". L'alcaldable ha fet aquesta proposta en el marc de la conversa que ha mantingut sobre Justícia i sobre les ocupacions amb l'exconselleraen un acte públic que ha fet a la seu del Col·legi d'Arquitectes Tècnics, a la plana de l'Om.L'exconsellera de Junts Lourdes Ciuró ha estat aquest dijous a Manresa per participar en una conversa amb l'alcaldable Ramon Bacardit sobre Justícia, però sobretot lesi les possibles solucions que es poden buscar. Entre les solucions, Ciuró s'ha referit a la regulació que estava preparant Junts quan eren al Govern perquè l'administració assumís temporalment la titularitat d'aquells habitatges en què elque tingués, i que ara presentaran alper a què sigui aprovada."El principal problema que tenim amb les ocupacions conflictives és quan el propietari és uni no exerceix la seva responsabilitat cap a un pis seu que ha estat ocupat", ha explicat l'exconsellera. Quan Junts era al Govern, elestava a punt de tancar una regulació segons la qual "l'administració o la comunitat de propietaris podia fer gestions sobre l'ocupació d'un immoble". Ara, ja fora del Govern, la proposta serà presentada per Junts al Parlament.En aquest sentit, l'alcaldable de Junts a Manresa, Ramon Bacardit ha posat sobre la taula que a Manresa "hi ha més de 1.100per processos d'ocupacions, segons dades oficials". Això, amb la particularitat, segons ell, que a Manresa "la majoria són". Segons Bacardit, les ocupacions generen "" i, a banda d'això, "no es, no esels pisos, i això afecta l'economia i al dret a l'habitatge, precisament".Com a alcalde, "el que faré és reforçar el servei d'atenció als propietaris quan tinguin problemes d'ocupació a través de l'oficina tècnica d'habitatge que no ha fet res aquests últims anys", ha afirmat. En aquest sentit, Bacardit ha insistit amb que "l'administraciónegant una realitat que existeix".