El Catalunya Central guanya al camp del CRUC / Cornellà el seu segon partit consecutiu (17-26)

Les noies del sènior delvan demostrar aquest dissabte a Castelldefels que la seva primera victòria de la jornada anterior no era flor d'un dia. Tocava un desplaçament compromès contra un dels seus rivals directes, elEl Catalunya Central () va guanyar i va convèncer després de jugar un dels seus millors partits de la temporada. Les osonenc-bagenques van disputar 80 minuts molt seriosos, sense deixar-se portar en cap moment per la tensió d'un marcador que va romandre molt igualat fins els minuts finals davant d'un adversari que jugava amb la confiança afegida de tenir afició donant-les suport des de les grades d'una instal·lació envejable.No es pot negar que va facilitar les coses el fet que no havien passat ni tres minuts de joc quananotava un dels dos assaigs que va aconseguir, en una gran carrera de més de 40 metres. Tanmateix, les del Baix Llobregat tampoc no trigaven a empatar amb una altra veloç carrera pel lateral esquerre, també gairebé des de mig camp.Ni un equip ni l'altre van poder anotar les dues transformacions ni cap altra marca en els primer 40 minuts. L'empat (5-5) es va mantenir fins al descans. El partit havia estat un constant anar i venir d'ambdós quinzes entre les dues línies de 22 però sense poder apropar-se massa a la marca. El Catalunya Central s'hi apropava més vegades, cert, la última en una incursió grupal en què la marca es va quedar a escassos centímetres i a sobre es va perdre per lesió aDesprés del descans van ser les locals les que es van posar per davant 10-5 en el minut 53 (seria la primera i darrera vegada en aconseguir-ho). Lluny d'arronsar-se i, tot i jugar molts minuts en inferioritat per dues expulsions assenyalades per l'àrbitre, el Catalunya Central aconseguia un nou assaig, aquesta vegada d', quecompletava amb la primera de les tres transformacions consecutives que va signar, sabent xutar a favor d'un vent que ara bufava bastant fort (10-12, min. 65). L'avantatge visitant es consolidava amb un nou assaig i transformació tres minuts després, novament a càrrec del tàndem Sort/Prat (10-19, min. 67).Quedaven ja menys de 13 minuts per al final i les jugadores locals es conjuraven per empatar o fins i tot per donar-li la volta al marcador. Quan quedaven menys de 7 minuts de joc, el CRUC/Cornellà aconseguia l'assaig i la transformació que li donava esperances (17-19, min. 73). Tot quedava en un puny i el Catalunya Central havia de jugar fins al final en inferioritat per una nova expulsió a falta de 4 minuts. Sortosament, tot va quedar resolt un instant després, a 2 minuts del final, amb el segon assaig de González, novament completat amb la consistent transformació de Prat, que va anotar el xut a pals amb seguretat per sumar el 17-26 final.Pel Catalunya CentralOna Roca, Brenda Dos Ramos, Victòria Silveira, Raquel Martínez, Joana Pujolar, Nabia Adillon, Marina Bertrán, Lara Ventura, Meritxell Pujolassos, Meritxell Esturi, Sara Cruz, Maria Prat, Maria Sort, Meritxell Molina, i Núria Jordà. També van jugar: Claudia Rojano, Alba González, Cristina Elié i Virginia Arranz. Àrbitre: Òscar Maeso.