La Taula per la Seguretat constata un descens general de l'activitat delictiva a Manresa

Càmeres de videovigilància

Projecte social pioner i dispositiu Grèvol

A la cinquena reunió de la, que es va reunir dijous al saló de sessions de l'Ajuntament, es va constatar, durant aquest any, una caiguda del 30% en elsrespecte el 2019 (el darrer any pre-pandèmia), un manteniment en nivells molt baixos delsi la desaparició de fets que havien creat molta preocupació, com ara Tal i com explicava NacióManresa a finals de setembre , el tipus de delicte que ha crescut més és el d'Les mesures com l'operatiu, les patrulles conjuntes la instal·lació de càmeres de videovigilància expliquen, segons la Taula, aquest descens general de les dades de delinqüència al carrer. Aquest Nadal hi haurà reforç de seguretat amb el Dispositiu Grèvol, també conjunt Mossos-Policia.Les xifres d'activitat delictiva a Manresa d'aquest 2022 estan, l'últim amb el qual es pot fer una comparació realista pel fet que era anterior a les restriccions a causa de la pandèmia de la 2019. Baixen especialment els fets delictius que causen més preocupació i que fa poc més d'un any van motivar la creació d'aquesta taula, especialment elsAquesta és la principal conclusió de la cinquena Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència, que va tenir lloc dijous a la tarda al saló de sessions de l'Ajuntament, amb l'assistència de representants dels cossos de seguretat () i de representants delcom la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, de la Unió de Botiguers de Manresa o el Col·legi d'Advocats. Per part de l'Ajuntament, hi va ser present l'alcalde de Manresa i els regidors de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil; Acció i Inclusió Social; Barris i Acció Comunitària; Ciutat Saludable; Urbanisme i Mobilitat; Habitatge i Nova Ciutadania; Via Pública, Qualitat Urbana i Ciutat Intel·ligent, i Centre Històric, així com una representant del grup municipal de, un representant deli el regidor no adscrit, a banda de diversos tècnics municipals.Malgrat que s'ha notat un lleu repunt de l'activitat delinqüencial respecte del 2020 i 2021 (els dos anys amb més restriccions per la Covid, amb xifres generals molt baixes), es continua estantde les xifres de 2019. Es va subratllar que la tipologia de delictes que va motivar la creació de la Taula (agressions amb arma blanca i robatoris amb intimidació) són precisament els que més han disminuït, en una tendència que es valora clarament de manera positiva.D'aquesta manera, Mossos d'Esquadra i Policia Local van remarcar que la situació general a Manresa harespecte fa un any. Destaca un descens del 30% respecte el 2019 dels, fins i tot aquest darrer tram de l'any, una època -els darrers tres mesos- en què tradicionalment tenen lloc la majoria de delictes d'aquest tipus, i es va constatar una baixada també dels robatoris amb força. També es mantenen en xifres minses les dades de robatoris en establiments i en empreses. Igualment, les dades de robatoris amb violència i intimidació ja havien disminuït molt amb la pandèmia (un 60% el 2021) i ara s'estan mantenint als mateixos nivells. No hi ha hagut tampoc baralles amb armes blanques al carrer, un fet que al seu dia va provocarEn la sessió es va constatar, en canvi, un increment considerable del nombre de denúncies per delictes d'estafa. La totalitat d'aquests delictes tenen a veure amb(targes de crèdit, etc.) i es fan sovint a través d'. És per aquest motiu que els cossos de seguretat recomanen a la ciutadania ser molt prudents a l'hora d'acceptar ofertes i promocions a través de la xarxa i facilitar dades personals o bancàries.Igualment, es va informar d'un lleuger, habitual cada any a prop de Nadal, algunsi també el manteniment de robatoris a l'interior de vehicles, un tipus de delicte que fa uns anys havia gairebé desaparegut i que ara torna a produir-se, en molts casos pel fet que hi ha persones que deixen objectes de valor a l'interior dels vehicles, i a la vista des de l'exterior.En la trobada es va remarcar el bon funcionament de les, formades per agents dels Mossos i la Policia Local, que han fet fins a 1.500 visites personalitzades a comerços, i l'operatiu conjunt Tremall, al qual també col·labora la, que ha permès la detenció d'una vintena de persones amb. També s'ha intensificat el control de l'oci nocturn.En la sessió, també es va fer referència a actuacions de civisme. La Policia Local va constatar que les dades positives en matèria de delinqüència ha permès fer un control més exhaustiu d'aspectes com el, aspectes relacionats amb la(sense llicència, deslligats, etc.), temes de, etc. Es va esmentar també la iniciativa de l'Ajuntament de limitar la venda de begudes alcohòliques a les botigues en horari nocturn per millorar la convivència veïnal i evitar actituds incíviques.Igualment, es va explicar que es continua avançant per dotar la ciutat d'una comissaria de proximitat, que s'ubicarà al passeig de la República i per a l'adequació de la qual s'estan duent a terme els tràmits. De fet està molt avançat el conveni entre Ajuntament i Generalitat que ha de regular el funcionament d'aquesta nova comissaria.A la sessió es va actualitzar la informació respecte de la implementació de càmeres de videovigilància, una altra de les mesures que es va decidir adoptar ara fa un any. El primer paquet de càmeres ja està instal·lat i en funcionament. Tal com ja es va exposar, estan ubicades a plaça Sant Ignasi, plaça dels Drets, plaça Infants, plaça Sant Domènec, Passeig de la República amb plaça Llissach i plaça Gispert. Pel que fa a la segona fase, en aquests moments s'està preparant la licitació amb la previsió que es puguin instal·lar properament. Es col·locaran a laamb Pont de la Reforma, alamb Sant Joan Baptista de la Salle, a, a, ai en dos llocs del Passeig Pere III, ai a l'alçada de la. Totes les càmeres són de rotació motoritzada de 360 graus i amb zoom.En la sessió de la Taula de Seguretat es van esmentar els bons resultats del projecte social amb l'objectiu d'afavorir la socialització de joves multireincidents del qual en va informar NacióManresa . Es tracta d'un projecte pioner a Catalunya, coordinat per Mossos d'Esquadra juntament amb entitats, empreses i institucions, entre les quals l'Ajuntament de Manresa, i han completat la primera edició del programa una quinzena de persones.Igualment, a la Taula es va explicar que durant les, especialment els dies festius amb obertura comercial permesa, hi haurà la presència al carrer d'efectius de Mossos i Policia Local, en el que es coneix com a. Es tracta de patrullatge mixt i també per separat de tots dos cossos per les, en dates en què hi ha molta activitat i una gran afluència al carrer.També es va tractar el tema de lesi es va constatar que s'han resolt de forma satisfactòria algunes ocupacions delinqüencials que havien provocat molta preocupació entre el veïnat de diverses zones, especialment al carrer Sobrerroca i a la zona de