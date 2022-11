L'Escola Montserrat de Sant Vicenç també instal·la un dispensador de productes menstruals

Les dones de l'deja tenen a la seva disposició uncreat per tal que, en el seu lloc d'estudi o de treball, tinguin accés garantit a productes menstruals saludables i sostenibles.D'aquesta manera, l'Escola Montserrat es converteix en un dels primers centres formatius del territori en oferir aquest servei a les seves instal·lacions. Segons el seu director,, "es tracta de facilitar que les dones tinguin a l'abast, dins la mateixa Escola, productes gratuïts, i que no hagi de demanar-los a les companyes ni sortir corrents a comprar-ne".El dispensador, de l'empresa, ofereix productes menstruals de màxima qualitat (de cotó 100% orgànic): tampons, compreses i aplicador de tampons reutilitzable.L'objectiu de, un moviment social creat per millorar la salut de la dona, és contribuir al benestar dels treballadors creant espais de treball realment inclusius, saludables i sostenibles.