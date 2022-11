Mig centenar de líders religiosos de tot el món debaten a Manresa sobre el futur del planeta

Arrencada simbòlica

Un pacte mundial

Cinquanta-unde 33 països del món debaten a Manresa sobre el futur del canvi climàtic. Es tracta del, que vol trobar solucions religioses a laprovocada pel. La trobada se celebrarà fins dimecres a la capital del Bages amb motiu dels 500 anys de l'estada dea la ciutat i és l'acte més espiritual de tots els que s'han fet durant aquest any de commemoració. El coordinador del Fòrum,, ha explicat que "un 84% de la població mundial és creient. Si la gent religiosa agafa aquest pacte a nivell personal o comunitari, les petites accions que puguin fer tindran una repercussió mundial".Aquest dilluns ha començat de forma oficial el fòrum interreligiós amb un debat a la Plana de l'Om que ha servit per identificar les crisis actuals. El programa, que s'allargarà fins dimecres, comptarà amb. A les tardes, a més, hi haurà diferents activitats com una visita per descobrir la vida monàstica deo l'organització de cinc tallers en diversos centres religiosos de Manresa com l', lao elEls 51 líders religiosos reflexionen sobre com les ciutats -on viu la major part de la població mundial- poden esdevenir més, abordant el debat des del punt dei des d’una perspectiva de valors, entesa com a motor per a la transformació. Hi pren part, també,i hi tindran molt protagonisme els joves., secretària general de-l'ens que organitza el fòrum-, ha lamentat que "sovint, quan les religions treballen juntes hi ha molt poc reconeixement". "Es posa el focus sempre en el terrorisme i la violència, però rarament es reconeix la cohesió social i la coexistència", ha relatat Karam. Segons ella, aquest fòrum "exemplifica aquesta".La convenció va arrencar diumenge amb un petit pelegrinatge entre l'Oller del Mas i la Cova , coincidint amb l'últim tram del, amb un centenar de persones, entre elles religiosos d'arreu del món. Els participants en aquest pelegrinatge van fer una parada espiritual a la, on també s'hi van afegir el bisbe de Vic,, i l'alcalde de Manresa,. Després d'aquest acte simbòlic va tenir lloc una de les primeres xerrades al. L'acte va ser protagonitzat per algunes de les personalitats presents a les jornades i tambçe per la neta de. En aquesta ocasió, els líders espirituals van apel·lar als joves en la lluita contra el canvi climàtic.La darrera sessió tindrà lloc dimecres i servirà per proposar solucions concretes a través de la, reflectides en el Pacte Mundial Multireligiós i Multisectorial pel Desenvolupament de Ciutats Resilients, Sostenibles, Segures i Inclusives Manresa 2022, un document de compromís social i mediambiental que es treballarà des de les diferents confessions al llarg dels tres dies que dura la convenció.