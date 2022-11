La Miscel·lània 14 del Centre d'Estudis del Bages gira a l'entorn d'Ignasi de Loiola

El(CEB) presentarà dijous a les 7 de la tarda a l'el número 14 de la seva, que recull diferents estudis al voltant de la figura d', la seva estada a la ciutat dei el context social, cultural i polític que l'envoltava, entre altres. La Miscel·lània, coordinada per, serà presentada per, president del CEB, i el propi Adrià Mas Craviotto, director de l'obra.Amb motiu de la commemoració dels cinc-cents anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa, el Centre d'Estudis del Bages, entitat cultural creada el 1979 per preservar i difondre el patrimoni del Bages, publicarà la 14a Miscel·lània en la qual s'agruparan treballs relacionats amb l'època en què va viure i va tenir una influència directa Ignasi de Loiola, des de la(1462-1472) fins a la(1640-1652).Precisament, la Miscel·lània porta per títol De la Guerra Civil Catalana (1462-1472) a la Guerra dels Segadors (1640-1652), i recull un conjunt dedels segles XV, XVI i la primera meitat del XVII. A través d'aquests articles, es pretén omplir alguns delsque hi havia d'aquest període, així com ampliar i aprofundir, a través d'algunes, en l'estudi de la comarca del Bages i Manresa durant els segles baix-medievals i els primers segles moderns. A la vegada complementa cronològicament altres miscel·lànies que el CEB ha editat en anys anteriors.Dintre de la Miscel·lània, es fa un petit homenatge a l'humanista i estudiós, soci del Centre, medalla de la ciutat, amb la recopilació d'un conjunt d'articles que va escriure fa anys.Aquest nou volum de la Miscel·lània recull al final una relació detallada de totes les activitats que s'han fet fins a finals de setembre d'enguany emmarcades dins el projecte de, en el marc de la commemoració dels cinc-cents anys de l'estada de sant Ignasi a Manresa.