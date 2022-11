Manresa es converteix en capital religiosa mundial amb motiu dels 500 anys de l'estada d'Ignasi a la ciutat

Dilluns comença el diàleg al Fòrum

ha iniciat aquest diumenge elque durant tres dies la convertiran en la, a més de debatre sobre. El Fòrum és l'acte culminant de, que commemora el, on va escriure elsEl programa ha donat inici aquest diumenge al matí amb elsi la secretària general de Religions for Peace,, completant una peregrinació interreligiosa al darrer tram delentre l'Oller del Mas i la, acompanyats de joves de totes les comunitats que han dirigit unaa l'entorn de la. En aquest mateix punt, a l'entrada de la ciutat, l'alcalde de Manresa,, i el bisbe de Vic,, han rebut la comitiva.Entre els noms que han participat a la peregrinació i que participaran, també, al Fòrum, destaquen-que hi participarà en línia-, reconeguda per la seva feina contra l'Apartheid a Sud-àfrica, i, Gran Muftí del Consell Musulmà Suprem d'Uganda. També hi són, secretari general del Comitè Superior de la Fraternitat Humana i primer àrab musulmà en rebre la medalla del Comandant de l'Estrella per part del Papa, un dels majors honors concedits pel Vaticà, que implica el reconeixement dels esforços per promoure el diàleg interreligiós i la tolerància. També la, primera dona rectora de la Universitat Islàmica Estatal Syarif Hidayatullah, la més gran d'Indonèsia;, sacerdot principal del santuari Hattori Tenmangu, al Japó;, coordinador mundial de la Iniciativa Fe pel Canvi Positiu en la Infància, les Famílies i les Comunitats, procedent de Kènia;, monja de Sarana Vihara, al Montseny, un dels pocs temples per a dones budistes que existeixen a l'estat espanyol;, director de la Comunitat de Sant'Egidio de Nova York i responsable de la coordinació dels serveis de sensellarisme, o, que destaca en la formació de programes de lideratge interreligiós amb joves dels Cercles de Cooperació a Sud-àfrica, Malawi i Moçambic, on va desenvolupar la campanya Girls Not Brides (Noies, no núvies). També hi ha estat present,, monjo budista, fundador de la Casa del Tíbet a Barcelona.En total, el Fòrum reuneix més de 50 persones, líders mundials de la, vinguts de 33 països del món, com el. De l'àmbit català i estatal es compta amb la participació del bisbe de Solsona,, com a president de la Subcomissió Episcopal per al Diàleg Interreligiós de la Conferència Episcopal Espanyola, de, president del Consell Interreligiós del Grup de Treball Estable de Religions, o de, monjo benedictí del Monestir de Montserrat, entre altres. També hi prendrà part, professor del Departament de Dinàmica de la Terra de la Universitat de Barcelona, expert en el canvi climàtic, que hi participa com a científic.Aquest dilluns es farà l'obertura del Fòrum a l'auditori Espai Plana de l'Om i fins a dimecres es faran taules de treball i debat, que culminaran en l'elaboració d'un document de compromís, el. També es faran visites a Montserrat i a la Sagrada Família i s'obriran centres de la ciutat, com l'Església Ortodoxa Santa Teodora de Sihla, la Mesquita Al-Fath, el Centre Budista Samye Dzong o el Convent de les Caputxines.El dimecres, en el marc de la cloenda del fòrum, es portarà a terme la signatura del, el Pacte de Manresa.