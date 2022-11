Més de 700 persones s'apleguen contra la violència masclista a la plaça Major de Manresa

La plaça Major de Manresa, amb elpenjat a la façana de l'Ajuntament i amb la presència de més de 700 persones, especialment estudiants de secundària, ha acollit aquest divendres al migdia l'del, que se celebra aquest 25 de novembre, un acte que ha tornat a ser una crida unànime per continuar lluitant contra la xacra social que representa la violència contra les dones.L'acte ha estat presidit per l'alcalde de Manresa,; la delegada del Govern a la Catalunya Central,; la regidora de la Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Manresa,, i ha comptat amb la presència de regidors i regidores de l'Ajuntament de Manresa; del director de Serveis Territorials d'Administració Local de la Catalunya Central,; la directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes a Barcelona,; la directora dels Serveis Territorials de Justícia, Drets i Memòria a la Catalunya Central,; el responsable territorial de l'Esport a Barcelona,, així com altres representants de diverses institucions i centres d'ensenyament de secundària de Manresa.La regidora Cristina Cruz, que també ha estat l'encarregada de conduir l'acte, ha iniciat les intervencions agraint la presència delsassistents a la plaça i els ha recordat que "sou la generació més sensibilitzada contra la violència masclista" i els ha animat a continuar treballant per "construir una societat més justa, més lliure per tots i totes".L'acte ha continuat amb l'actuació musical del, dirigit per, que han interpretat les peces Txoria txori (poema de Joxean Artze musicat per Mikel Laboa), El vent del vespre i Libre.En acabar, ha intervingut, alumna de 4t d'ESO de l'escola Joviat, que ha llegit el manifest guanyador del concurs de l'alumnat de secundària que "els actes de violència cap a les dones són a causa d'ignorància o desinformació, són a conseqüència d'una tradició tan interioritzada, que ni homes ni dones ens qüestionem, i això ha de parar". Posteriorment, ha estat el torn deque, en representació del, ha llegit el poema Eclipsi.A continuació, ha intervingut la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montserrat Barniol, que ha recordat que "aquest any, a Catalunya, ja han mort 14 dones assassinades i 3 dones més mortes que no han estat identificades" i ha fet una crida per continuar les accions de sensibilització amb l'objectiu d'El parlament de cloenda ha anat a càrrec de l'alcalde Manresa, Marc Aloy, qui ha recordat que "a Manresa, som pioners a tenir una, i tenim unque acumula una trajectòria de més de 25 anys". L'alcalde ha demanat que els homes "siguem part activa per promoure el canvi d'actitud i establir la cultura de la igualtat". Marc Aloy ha subratllat que "si volem una ciutat realment lliure i democràtica no podem permetre que les dones tinguin por, i menys que pateixin violència, no podem permetre cap agressió ni intimidació".L'acte ha finalitzat amb una bella i emotiva acció artística de dansa a càrrec de, amb la cançó Maria se bebè las calles, de