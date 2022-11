«Els Pastorets» d'Els Carlins renova cartell i rejoveneix el repartiment

Joan Locubiche, l'escollit per redissenyar l'històric cartell d'Els Pastorets d'Els Carlins

A partir del dia de Sant Esteve i fins al 8 de gener,acollirà cinc representacions d'de, en una versió que s'ha adaptat i que s'ha modernitzat en aquest esforç constant de l'entitat els darrers anys per tenir una representació actualitzada d'un text que és un dels clàssics del teatre català.L'obra, que es representarà els dies 26 de desembre i 1, 6, 7 i 8 de gener, sempre a les 6 de la tarda, mantindrà l'estructuraestrenada durant les funcions pandèmiques dels darrers anys, amb una representació d'aproximadament dues hores, i unque, entre d'altres, estrenarà actors per als papers de, segons han explicat aquest dijous en roda de premsa la nova coordinadora d'Els Pastorets,, el director artístic,, i el creador del nou cartell,En els darrers tres anys, des d'Els Carlins s'han impulsat diverses campanyes ambicioses amb la voluntat de renovar-se i enfortir-se. Enguany, dins de la línia den'ha nascut una de nova promoguda per la comissió artística de la sala per al redisseny de l'històric cartell d'Els Pastorets d'Els Carlins.Aquesta convocatòria tenia com a objectiu buscar un artista per, renovant així la identitat visual d'un dels elements patrimonials més importants de lade la ciutat i d'Els Carlins., manresà apassionat de la fotografia i la fotocomposició i amb experiència en el món dels, col·laborant amb productores de Madrid, Los Angeles, Londres, Brasil, etc., va ser l'escollit per crear el nou cartell d'Els Pastorets.Altra vegada, vinculant tradició i modernitat, el cartell pretén, seguint l'estructura compositiva bàsica pròpia dels cartells de teatre i cinema, reinterpretar laque ha estat símbol identitari d'Els Pastorets centenaris d'Els Carlins.Per a fer-ho, ha treballat laa partir d'un context mínim i la presència de protagonistes jugant amb un element escenogràfic com la caldera., especialitzada en disseny gràfic, comunicació i il·lustració, ha estat l'encarregada de fer-ne el grafisme.El cartell és només la imatge visible i la culminació d'una transformació que s'ha dut a terme en els darrers anys i que culmina en les representacions d'aquest Nadal. Durant quatre anys, la companyia ha treballat en unai en unaoriginal de Josep Maria Folch i Torres.Juntament a la imatge de la cartelleria, des d'aquest dijous, l'obra estrena promoció amb unaa la Muralla del Carme, a l'entrada de la plaça de Puigmercadal.Des d'aquest dijous ja es poden adquirir lesa través del web d'Els Carlins , o presencialment al teatre els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre i el 3 i 4 de gener de 6 de la tarda a 8 del vespre.