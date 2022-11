Un Baxi Manresa en reconstrucció rebrà diumenge el potent Baskonia

Elrebrà el(diumenge, 17.00h. Movistar Deportes 3) enmig d'un procés de reconstrucció. El club bagenc ha fitxat Frankie Ferrari Jordan Caroline si bé no tots participaran en el partit d'aquest cap de setmana.ha donat per fet que el base italoamericà estarà en condicions de jugar. En canvi, s'ha mostrat més cautelós amb la participació de Matthias Tass. Qui de moment no hi serà, ni diumenge ni dimarts contra el, serà Caroline.serà baixa amb permís del club ja que ha de resoldre una problemàtica personal. El Baxi Manresa segueix a la recerca d'un darrer jugador interior.Aquest divendres, han circulat rumors sobre la sortida dede la plantilla del conjunt bagenc. Martínez ha confirmat que no es compta amb el jove jugador italià ja que en aquests moments el Baxi Manresa té overbooking de jugadors exteriors. En cap cas, ha volgut criticar Bortolani ni a nivell personal ni professional. La sortida de l'italià podria no ser la única. En canvi, la situació d'és ben diferent. El txec té encara contracte i es compta amb ell tot i la incertesa del què pugui passar els propers dies.s'ha sotmès durant aquesta aturada a un tractament mèdic per fer net dels seus problemes físics. El seu entrenador veu la predisposició del jugador per fer millor les coses en un moment que el seu rendiment no és l'esperat. Per part del club s'intentarà ajudar el jugador tot el què sigui possible. Al cantó positiu hi ha l'evolució de. El capità ja fa uns dies que està entrenant. Martínez creu que “ja està per entrar dins l'equip".L'entrenador del Baxi Manresa intenta veure amb optimisme el futur malgrat la mala situació del Baxi Manresa a la classificació. “Estem en un moment molt dolent. Porto molts anys i no recordo res semblant a nivell personal. Però. Hem fitxat un jugador i n'estem buscant d'altres. Algun dia recuperarem el. Tot això passarà. Hi haurà bones notícies i socque millorarem més endavant", ha explicat el tècnic. Martínez admet que està patint però no més que la resta de gent vinculada a l'entitat. De cara a diumenge, només demana bona actitud, professionalitat, esforç. Martínez dubta que el seu equip estigui en condicions de competir.El Cazoo Baskonia arriba alen plena ratxa de resultats. L'equip dirigit persuma quatre victòries seguides a la Lliga Endesa. Una, contra el. En global, suma cinc triomfs en set jornades i ocupa el cinquè lloc de la classificació. Per apuntalar el seu joc, els vitorians han recuperat el baseque ha tornat al Baskonia després d'una temporada al Fenerbache turc.Els bascos. No només de la temporada en curs com el fet de ser l'equip més anotador amb una mitjana de 89,9 punts. També és l'equip que duu una mitjana més alta d'assistències en tota la història de la Lliga Endesa amb 20,3 per partit i acredita el millor índex d'encerts en llançaments de tres punts dels darrers 35 anys (43,5%). A més, el segon equip amb més valoració (101,4).