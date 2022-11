Les restauradores del Frontal florentí de la Seu explicaran divendres la rehabilitació de l'obra

Morata-Masdeu

El Frontal florentí

Aquest divendres, a 2/4 de 7 de la tarda,oferiran la conferència La restauració del Frontal florentí a ladeMorata i Masdeu, que han estat les encarregades de dur a terme tot el procés de restauració del fabulós frontal d'altar gòtic de la Seu, partiran de l'examen exhaustiu inicial i de l'estudi cientificotècnic ambamb diferents radiacions fet l'any 2017. Tot seguit, detallaran el procés de restauració iniciat el mes de setembre de 2021 al, on va arribar en un estat extremadament fràgil i amb alteracions de diversa índole.La feina duta a terme per les restauradores ha perseguit l'objectiu d'aconseguir l'estabilització dels materials per garantir la conservació a llarg termini del, millorar-ne la llegibilitat i també l'accessibilitat al públic.Carme Masdeu i Luz Morata es dediquen a la conservació i restauració del patrimoni tèxtil des de l'any 1989. Totes dues són llicenciades enen l'especialitat de Restauració per la Universitat de Barcelona i formades en l'àmbit de la restauració de tèxtil amb la Doctora Socorro Mantilla de los Ríos, aleshores cap del departament de teixits de l'IPCE.Han cursat estudis dea l'Escola Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa i a Lió, al Centre Internacional d'Études des Textiles Anciens (CIETA) i de tintura aplicada a la restauració, impartit per la casa CIBA, a Barcelona i a Basilea.Col·laboren en la conservació-restauració d'importants col·leccions tèxtils que van des de teixits arqueològics d'i medievals fins a indumentària i. Entre les obres que han restaurat destaquen bona part de la col·lecció de teixits Coptes que es custodien alo el; el Tapís brodat de la Creació de la Catedral de Girona entre moltes altres peces.El manresàencarregà l'obra al brodador florentíi la portà a Manresa. L'any 1357 el deixà en herència al seu testament a lade Manresa. L'any 1888 l'obra es va exhibir a l'i després va passar a formar part del fons del, fins al 1901 quan va tornar a Manresa per a l'. L'any 1929 s'exposa a l'Exposició Internacional de Barcelona i durant la Guerra Civil Espanyola el Comitè de defensa del patrimoni artístic la salvaguarda primer a la Cova de Manresa i el 1938 la trasllada a Darnius.El frontal representa tres escenes narratives de la: a la part central hi ha l'escena principal de la Crucifixió, a l'esquerra nou escenes dela Infantessa de Jesús (les Esposalles de Maria, l'Anunciació, la Visitació, el Naixement de Jesús, l'Adoració dels Reis, la Fugida a Egipte, la Presentació de Jesús al Temple, Jesús entre els Doctors i l'expulsió dels mercaders del Temple) i a la dreta de l'escena principal, es repeteix de nou la disposició de les nou escenes en tres fileres (l'Entrada de Jesús a Jerusalem, el Sant Sopar, l'Oració a l'Hort, el bes de Judes, el Judici de Jesús, la Flagel·lació, el Camí del Calvari, la Resurrecció i la Davallada als Inferns).El passat divendres 7 d'octubre, després de mesos de restauració, el Frontal es va instal·lar a la capella de la Mare de Déu de Lourdes de la basílica Santa Maria de la Seu de Manresa i des de llavors ha atret molts visitants i ciutadans que n'han pogut admirar la bellesa.